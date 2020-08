El Negro Oro se mudó a Punta del Este por la "cuarentena y la inseguridad"

En cuanto a los motivos que lo llevaron a abandonar el país, el periodista explicó que se hartó "de estar encerrado en mi departamento, sin poder poder salir, sin poder ir a visitar a un amigo, sin poder llevar a alguien a comer a casa... Además que extraño mucho a mis hijos, Agustín y Pablo, que uno vive en Madrid y el otro en Londres. Y, estando en Buenos Aires, no podía viajar a verlos".

"Amo mi país y tengo siete generaciones de argentinos sobre mis hombros, pero acá respiro una libertad que en Buenos Aires no siento. Y no me vine por ninguna otra razón que no sea la que te expliqué: no me persiguieron, no me censuraron ni me pasó nada", indicó en diálogo con Teleshow, aunque aclaró que "el hecho de que no estoy demasiado conforme, es verdad. Pero no me vine enojado ni escapándome de nada".

Al mismo tiempo que señaló que no se trata de cuestiones políticas: "yo podría haber especulado y decir: ‘me voy porque me censuran’ y en todos lados hubiera salido: ‘el Negro Oro se fue perseguido por el Gobierno’; pero no sería verdad" y recordó que "en la radio digo lo que pienso y lo que siento. Hablo mucho con la gente, soluciono problemas... Y todo eso lo voy a seguir haciendo desde acá".

En tanto sobre la fecha en la que regresara a la Argentina, González Oro señaló que va "a volver cuando esté tranquila, cuando no haya tanta violencia y tanta inseguridad. Cuando estaba saliendo de Buenos Aires, me enteré por la radio que a un chico que había salido a comprar una gaseosa lo mataron de un tiro. Está complicada la situación" y aseveró que no quiere "andar en autos blindados o con custodios. No es mi estilo. Así que el día que pueda tener una vida normal y en libertad, volveré a Argentina".

"Tengo que hacer siete días de cuarentena, que no me cuestan nada porque hago mi programa desde casa. Tengo un papel que dice que soy residente uruguayo y lo tengo que llevar siempre encima, por si alguien me pide alguna explicación. Pero no hay controles en la calle ni nada por el estilo", señaló.

Tambien dijo: "No soy un niño, ni un adolescente, ni un hombre joven: soy un tipo mayor. Soy de riesgo".

