De hecho y aunque se comentaba en voz baja, la de ambos era una pareja ya desgastada. Por lo que el Negro sorprendió al recuperar la alegría, casi sin darse cuenta. Y fue tanta la inminente felicidad del hombre que no dejó pasar por alto el momento. Desde su cuenta de Instagram, González Oro comenzó a adelantar algo para sorpresa de sus fans.

Así que terminó por blanquear la nueva relación. En los comentarios de pasillos nadie se esperaba sin embargo, que se tratara de un viejo conocido de los medios. Es que el nuevo novio de González Oro es nada más ni nada menos que Guillermo Salvador D´Anna, el nutricionista que fue ex pareja del director teatral José María Muscari.

Lo concreto es que el Negro no pudo con su genio y su euforia como en otras ocasiones si de sincerar su corazón se trata. En las redes sociales, no aguantó tanta felicidad, que quería gritar a los cuatro vientos que se había vuelto a enamorar y posteó una frase romántica: "Guillermo y yo... no hay camino pero estamos haciendo camino juntos al andar", reflexionó quien de algún modo ratificó aquello de "lo pasado pisado", demostrando estar abierto a una nueva etapa.

Guille y yo en camarin!!! Ya comenzaba @guillesalvaok Una publicación compartida por Negro Oro (@oscar_gonzalezoro) el 9 de Nov de 2019 a las 6:34 PST