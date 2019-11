Marcelo Tinelli, a un paso de ser funcionario en el gobierno de Alberto Fernández

Tinelli sorprendió a sus interlocutores cuando reveló que habló con un ministro vinculado con el área social y con el propio Alberto Fernández sobre el proyecto del que será parte. "Hemos tenido charlas con el (futuro) ministro de esa área y con el presidente electo y tengo muchas ganas. Es un proyecto de acá a diez años y espero que se pueda concretar", subrayó Tinelli.

ADEMÁS:

Como el Bailando por un Sueño es un programa tiene tanto éxito en Argentina como en otros países del continente como Bolivia o Chile, a Tinelli le consultaron su opinión sobre la difícil situación social que se viven en esos territorios, a lo cual el conductor dijo que "por ahora" prefiere no dar una opinión sobre lo que está sucediendo.

"Prefiero en este momento no expresarme porque hay dolor en mucha gente, yo tengo una posición tomada sobre Venezuela, sobre Chile y sobre Bolivia pero prefiero no hacerla pública. (…) Ojalá que Bolivia esté bien y me parece muy triste represión para la gente y el pueblo, algo no lo avalo en ningún lugar del mundo", dijo.