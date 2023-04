El nuevo look de Tini Stoessel: mirá la reacción de Rodrigo De Paul

FufXQhgXgAA5NCp.jpg

Con lo único que acompañó el posteo fue un corazón negro, lo que provocó múltiples reacciones y comentarios por parte de todos sus seguidores. Y uno de los primeros en expresar su opinión fue su novio, Rodrigo De Paul, quien sin escribir una sola palabra dejó bien en claro lo que pensaba.

El futbolista del Atlético Madrid decidió acompañar la fotografía de su pareja en sus propias redes sociales, dando a entender lo contento que está por la decisión tomada por ella. “Largameee!!”, escribió de Paul junto a dos corazones negros, una nota musical, una bomba y una luna nueva.

Tini tiene casi 21 millones de seguidores en su cuenta de oficial de Instagram y fueron más de 1.4 millones las personas que reaccionaron de manera positiva a la instantánea, que recibió más de 20.000 comentarios.

¿Copia, tendencia o casualidad?

No pasó desapercibido que Camila Homs también apareció en redes sociales estrenando un cambio de look. La exesposa de Rodrigo de Paul abandonó su clásico rubio y -como Tini- apostó por un morocho oscuro. ¿Copia o casualidad? Es más que nada una tendencia que -vale decir- la impuso Wanda Nara en su debut como conductora de MasterChef (Telefe).

"Brown girl baby", posteó Homs junto con una selfie tomada en el interior de su auto, y enseguida sus sequidores celebraron lo bien que le queda este cambio.

Camila-Homs-morocha.jpg Camila Homs también apostó por ser "team morocha", como Tini y Wanda.

Tini Stoessel no descartó enamorarse de una mujer

Tini no descarta la posibilidad de tener una relación en un futuro con una mujer: "Yo me planteé en un momento dado muchas preguntas a mí misma relacionadas con mi libertad sexual. Porque todos somos personas y nos podemos enamorar de otras no en base a su sexo, sino a su personalidad", reflexionó la artista de 24 años.

En ese ida y vuelta, le consultaron si podría enamorarse de una mujer. A lo que la novia de Rodrigo De Paul no dudó en su respuesta: "Sí, obvio. Estoy abierta a todo", sentenció Stoessel en diálogo con el medio español Shangay.