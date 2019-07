Carlos, el papá de Maxi, dijo que no fue así: "Nunca abandonó su tratamiento". Además, aclaró que su hijo no pesaba 500 kilos sino 300, y que tenía aproximadamente 80 litros de retención de líquido.

Según los médicos, esto habría sido lo que produjo su deceso. "Estaba internado en Malvinas (por el Centro Municipal de Obesidad). Y cuando llegó el cumpleaños de Valentina (la hija de Maxi) fue a su casa. Llegaron a un acuerdo: él iba a ir una vez por semana en una ambulancia que lo iba a venir a buscar y llevar. A la tercera o cuarta semana la encargada de ese sector le dice que decidieron no mandarle el transporte porque había mucha demanda. No es como dicen, que Maxi no quiso ir", dijo.

Y después le habló directamente a Cormillot: "¿Decís que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo? ¿Por qué no lo llevaste a tu institución? ¿No está preparada para recibir a un gordo como Maxi? Contestame Cormillot. Si tu institución no está preparada para recibir a un gordo como Maxi, dedícate a otra cosa. Se ganó un tratamiento de por vida, y cada vez que había que pedir algo, había que pedir por favor".

ADEMÁS:

Dos vedettes acusaron a Cherutti por violencia y abuso de poder

Homenajearon a Mirtha Legrand en el Teatro Regina