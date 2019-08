Consciente que su hija es vegetariana y rechazaría la propuesta, el conductor se inventó un alter ego muy especial para hacerla cambiar de opinión. “Hola. Soy Daniel Chicken. Me dijeron que no te llamo. Hace mil que no te veo. Cuando quieras charlamos”, escribió Marcelo.

CANDELARIA

A pesar de que el método no surtió efecto, Candelaria se tomó muy bien la broma. “Mi viejo siempre tan creativo con foto de perfil de pollo y todo para que me clave un animalex", aseguró.

