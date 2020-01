En ese siniestro, que aún continúa siendo investigado por la Justicia, murieron Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, quienes iban en el asiento trasero, mientras que Romina Candia ocupaba el asiento del acompañante y resultó herida. Por lo acontecido El Pepo se encuentra con prisión domiciliaria, en donde aguardará hasta el juicio oral en el que enfrentará los cargos de "homicidio culposo doblemente agravado".

"Fue un accidente, no tuve intención de cometer el delito, del incidente que estamos hablando. Yo, en la anterior causa, tuve la intención de salir a cometer el delito -ya que estuvo preso por robo-", aseguró en diálogo con Infobae y remarcó que "no salgo a la calle a matar gente ni a matarme yo. Y en las pericias figura que soy una persona imputable, que no tengo las facultades alteradas como para salir a hacer cualquier cosa por la calle".

Asimismo, el cantante rememoró como fue esa noche: "salimos de mi casa en Victoria, y el viaje fue con normalidad. O sea, no tuve inconvenientes para manejar por 200 y pico de kilómetros. Eso figura en la declaración de Candia, expresa que en ningún momento sintió temor, que no me vio manejar en forma temeraria ni en mal estado".

Al mismo tiempo que reconoció que mientras manejaba consumió alcohol, aunque aclaró que eso "no significa que yo estaba en estado deplorable, porque no tuve ningún problema hasta que se me cruzó no te puedo decir si un perro, un carpincho, algo que se me apareció en la ruta" e insistió en que "al momento del impacto no iba a 140 kilómetros por hora".

"Yo en todo momento trato de estar atento, porque trabajo en este mundo de la noche, y conozco miles de accidentes con animales que se cruzan en la ruta, con igual o peor resultado que mi accidente. Si choco un animal de frente, se mete por el vidrio; cuando vi que se me cruzó algo tiré el volantazo, para preservarnos, porque pensé que podía ser peor impactar de frente con un animal", aseguró.

Por otra parte, El Pepo aseguró que su mujer Josefina Cúneo intentó ofrecerles ayuda a las familias de las víctimas fatales, pero estas la rechazaron. "Al otro día el abogado querellante utilizó eso para decir que quisimos coimear a la familia. Yo estuve siete días en el hospital para poder comprender lo que había pasado, tuve una crisis al séptimo u octavo día, no me acuerdo, pero en ese lapso hubo un acercamiento, y la idea era poder ayudar siempre a la familia", indicó y agregó que "el día que ellos tengan ganas, a mí me gustaría hablarles".

Al mismo tiempo que afirmó que les pediría a esas familias que "alivianen su dolor, trataría de contenerlos, abrazarlos" y que "les pediría perdón por el hecho de ser yo el que manejaba la camioneta. Les pediría disculpas por el video que tanto salió por todos lados, el cual yo lo que manifesté, lo manifesté en un momento de shock". Es que en ese video, que trascendió el mismo día del accidente, decía que no estaba manejando. Se quiere sacar de encima a una persona que lo quería asistir y le dijo que atendiera a los otros.

Sobre ese hecho, aseguró que se arrepiente de haber dicho eso y remarcó que verse así le da "vergüenza" y "una mezcla de bronca, de impotencia, de dolor. Les pediría perdón por eso".

En cuanto al juicio oral que deberá afrontar, consideró que será "un momento doloroso para todos" y aseguró que aceptará "la decisión de la Justicia. Soy un hombre que siempre se levantó de las cosas que le pasaron. Siempre me hice cargo de las cosas que me tuve que hacer cargo y siempre di la cara".

Al mismo tiempo que adelantó que iniciará un tratamiento para recuperarse de sus adicciones, aunque aún resta que los abogados coordinen como se llevará a cabo.

