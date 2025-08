Rusherking habló sin filtros sobre sus ex

En diálogo con el cronista del programa "Puro Show" de El Trece, el cantante -un tanto abrumado por las preguntas- no evitó hablar de todos los temas previo a su gira presentación de su nuevo disco "Casa 11" que lo llevará por Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Neuquén y con conciertos en Chile, México y Uruguay para finalizar con un show el 29 de noviembre en el Teatro Ópera, de la Ciudad de Buenos Aires.

Ante la consulta de si interpretaría la canción “Perfecta” -un tema que le habría dedicado a la China Suárez- Rusherking se sinceró “Obvio que sí, ¿por qué no la cantaría?” y a la repregunta sobre si esto no molestaría a su última pareja, el músico aclaró que no tiene a quién molestar porque “Yo no estoy con nadie ahora, estoy soltero”.

Respecto al adelanto de su nueva canción -que hace mención a un romance entre una persona de Zona Norte y otra de Quilmes- lo consultaron sobre si estaba dedicada a su otra ex María Becerra, debido a que ella es oriunda de esa ciudad “¡Cómo les gusta buscar! -ironizó e cantante- Ya lo dije mil veces, mis letras salen de vivencias personales, pero no están dedicadas a nadie en particular”.

RUSHER

Rusherking también habló de su relación con la cantante Ángela Torres, de quien se separó hace un par de semanas, “Esta fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra. Le deseo lo mejor” y para despejar cualquier tipo de dudas sobre como terminó la relación aclaró “Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”.

Para terminar, los cronistas le pidieron una opinión sobre las fotos que circularon de la actriz junto al actor Franco Masini “No vi nada, pero si ella está feliz, yo también lo estoy”.