El Polaco y la China Suárez presentaron "Ya no quiero verte"

En "Ya no quiero verte", se los ve a ambos bailando y disfrutando de la cumbia, en un ambiente en el que El Polaco busca reconquistar a la China.

"Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte", canta la actriz.

"El tema me lo acercó hace tiempo un productor amigo y lo seguí trabajando hasta encontrar la versión final. Después, me puse a buscar una chica para hacer el feat y cuando vi a la China no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda", sostuvo El Polaco, a quien en el video se lo ve con indumentaria del club Temperley, del cual es fanático.

Y agregó: "La China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos".

Por su parte, la actriz, en pareja con el cantante de trap Rusherking, relanzó su carrera como cantante en el último tiempo con el lanzamiento que hizo con Santiago Celli, de "El Juego del Amor", y luego difundió "Lo que dicen de mí", en medio de especulaciones después de lo que fue su coqueteo con Mauro Icardi y su pelea con Wanda Nara.