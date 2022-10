Lali Espósito canceló sus shows

En la tarde de hoy, la cantante argentina publicó en Twitter: "Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable) de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour de 2 horas ! Quiero darles lo mejor...!", anunció Espósito.

"Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor", explicó en el segundo tuit Lali Espósito, llevando tranquilidad a todos los que adquirieron las entradas.

Mensaje en Instagram

Lali Espósito también subió tres historias a su cuenta de Instagram: “Hola amigos ¿qué tal? Me reporto para un bajón, para dar una noticia que no está buena y que intenté no darla. Hemos hecho todo lo posible, principalmente yo y mi salud, pero estoy con un cuadro gripal muy heavy”, empezó su mensaje.

Luego, la cantante explicó los motivos de su imagen extremadamente producida que se contradecía con su estado de salud actual: “Se preguntarán por qué estoy tan producida. Estoy haciendo algo de trabajo que no podía mover y que no requiere que baile ni lo que hago en un show. Pero me cuesta mucho, tengo un poco de fiebre. Tengo una tos imposible que al rato comienzo a toser y no paro".

Y agregó: "Es realmente insoportable y por recomendación del médico, me piden reposo este fin de semana. Eso hace, amigos de Neuquén y de Trelew, que no pueda presentarme con el show. Pero hemos trabajado con el equipo en buscar fechas posible y cercanas”, continuó su mensaje a los fans de Neuquén y Trelew.

Para terminar Lali Espósito aclaró: “Pasamos el show para el 6 de noviembre y el 8 de Trelew. Les pido mil disculpas por no cumplir, pensé que podía llegar a recuperarme para este fin de semana y la verdad es que no". Y explicó los motivos por los que cree que se enfermó: "Vengo arrastrando esto hace mucho tiempo, tomando medicamentos y tapando esta gripe teniendo la gira de España en el medio. Fueron muchos shows y me llevó mucho esfuerzo físico. Yo soy una demente y siempre mal, intento seguir con los shows, pero es de dos horas y pico”, concluyó su mensaje en video para Instagram.