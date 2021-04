El teatro frente a las nuevas restricciones por la pandemia

Carlos Rottenberg: "El virus lamentablemente manda en el mundo"

El emblemático productor y empresario de varias salas en Capital y Mar del Plata, Carlos Rottemberg, quien además forma parte de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales), brindó su visión sobre el cierre de teatros por estos quince días. "Claramente la actividad teatral y musical acata la mediada dispuesta haciendo algunas salvedades que tienen que ver con ratificar lo que pudimos demostrar en estos cinco meses en relación a como los espacios donde se desarrollan las actividades nuestras han sido seguros, han minimizado los riesgos tanto de artistas como de trabajadores y público. En ese sentido es importante entender que no hay discusión por parte de las autoridades que incluso han visitado y hasta ponderado, como espectadores, las salas donde se desarrollan los espectáculos en vivo y puntualizando justamente la actividad protocolizada que venimos ejerciendo a partir de los meses en los que se trabajó el año pasado para poder logarlo", señala el titular de los complejos Multiteatro Comafi, Multitabaris Comafi, Liceo, Metropolitan Sura y de las salas Bristol, Lido, Neptuno, América y Atlas de Mar del Plata.

"Así mismo AADET resolvió reprogramar las funciones a partir del primero de mayo respetando la fecha estricta de la disposición nacional para el ámbito de Amba que es en definitiva el territorio a la cual se refiere la medida. Acatamos la medida, manifestamos nuevamente y ratificamos el criterio de espacios seguros a partir de la tarea realizada, demostrada, cuidada sanitariamente priorizando la salud y por otro lado re programando entonces todas las salas en la jurisdicción de Amba a partir del sábado 1 de mayo", asegura Rottemberg, agregando, por último, una lastimosa descripción de la realidad. "El virus lamentablemente manda en el mundo".

Aldo Funes: Bronca por ver gente amontonada en todos lados y no poder abrir los teatros

Para Aldo Funes, avezado productor y propietario de los teatros La Casona en calle Corrientes y Santa Fe en Mar del Plata, la industria está herida de muerte y aunque le cuesta remontar apuesta a nuevas producciones. "Hace un año que no estamos produciendo. Hicimos un verano corto en Mar del Plata para hacer presencia y perder lo menos posible porque la gente no iba al teatro. Fue muy difícil. Gastamos muchísimo dinero para la rotación del aire, trabajamos muchísimo, preparamos el teatro con un protocolo increíble para que la gente venga tranquila porque el teatro hoy es el lugar más seguro. De todos los lugares que he ido lo más seguro que he visto han sido los teatros. Con todo el protocolo, la fiebre, el aire, el alcohol en gel. Hemos teni- do todas las precauciones para que la gente pueda venir tranquila. Ahora a la tercera función del estreno tuvimos que cortar”, comenta Funes que acababa de estrenar en el Teatro La Casona, La chica del sombrero rosa. “Un poco la bronca que me da es que veo amontonada gente en todos lados y en el teatro, con el protocolo y la distancia que hay entre butaca y butaca, no podamos abrir. Hemos perdido muchísimo dinero y los empleados que tengo todos cobran su sueldo. En este momento los actores están cobrando sus sueldos, aunque no estemos trabajando. No sé cómo se va a terminar este año y cómo vamos a quedar para el año que viene. Todavía quedan ahorros para poder soportar este momento y esperemos que pronto esto pase. Yo puse las entradas en venta a partir del 1 de mayo como dijo el presidente. Tenemos ahorros por ahora, pero no por mucho más vamos a seguir soportando. Hay ganas de presentarle al público una temporada nueva”, remata.

Juan Iacopini: "Se han hecho inversiones muy costosas"

Empresario y gestor teatral, Juan Iacoponi, produjo más de una treintena de espectáculos teatrales y es ex dueño del afamado Teatro Moliere del barrio de San Telmo. “Ojalá los teatros puedan abrir el primero de mayo. Se han hecho versiones muy costosas sobre todo con los equipos de aire acondicionado, con los filtros que hay que poner. La realidad la veo difícil. Chico, grande o mediano no hay teatro para nadie”, relata Iacoponi visiblemente desesperanzado. “Yo iba a estrenar una obra, Hola, soy Naty con Julieta Gonçalves y dirección y música original de Juan Carlos Shapira, en el San Martin el viernes 14 de mayo. Entraba a ensayar y me levantaron los ensayos. Estamos sin ensayar, lo hacíamos en una sala que yo alquilaba, pero a partir del 20 de abril hasta el 14 de mayo que estrenábamos ingresábamos a ensayar en el teatro, pero nos mandaron un mail suspendiendo todos los ensayos. Calculamos ahora que estrenaremos para junio o julio, no lo sé”, manifiesta. “Fui propietario de Moliere durante 16 años y lo cerré el 3 de agosto del 2017 y si lo hubiera tenido hoy abierto hubiera sido terrible mantener esa estructura y en ese lugar en el que no se hubiera podido hacer nada por el aforo”.

Pablo Gorlero: "Mucha gente que trabaja en los teatros y pocos espectadores"

Experimentado periodista, director de teatro, y co-creador de los Premios Hugo al Teatro Musical junto con Ricky Pashkus, Pablo Gorlero, es uno de los propietarios del espacio teatral El Ópalo. Como sus pares, representantes de salas de teatro independiente, sufre los embates de este tiempo al borde del colapso. “Es mucha la gente que trabaja y pocos los espectadores. Los teatros se volvieron abrir, pero con muy poca afluencia de público. Golpea mucho al sector el nuevo cierre, pero también se acepta porque si la gente no se cuida no va a poder hacer su vida normal. El secreto no está en llenar de cuidados intensivos el lugar, porque el teatro es uno de los lugares más saludables desde la sanitización que se hace y los protocolos sino cuidar lo que se hace afuera del lugar. En ese sentido apoyo el cierre de 15 días para de alguna manera frenar eso”, sostiene Gorlero. “Desde el lado de los teatros independientes es más complejo. Soy parte de una sociedad que lleva adelante El Ópalo una sala pequeña de 35 localidades que está en Junín y Corrientes y abrimos de manera casi simbólica. Tuvimos que trabajar con el 50% de aforo por el que entran 15 o 17 personas. Mucha ganancia no vemos de eso, pero es una forma de que el teatro comience a funcionar y de que los espectadores se sigan sintiendo abrazados por el teatro”, detalla. “El modo en que pudimos sostener el Ópalo es por in- termedio de la ayuda del subsidio del estado en primer lugar y en el caso de la ciudad de Proteatro. Gracias a los subsidios uno puede sostenerse porque somos una sala chica. Senos está haciendo igual cuesta arriba, vuelven a aumentar los alquileres y se hace muy complejo realmente. Creo que todo nos lleva a la posibilidad de un cierre”.