Como suele ocurrir en estos eventos mediáticos, que al parecer nadie de la producción es capaz de contener, esta pelea trascendió los pasillos y se extendió a los ciclos de chimentos, y hasta a las redes sociales, donde Sol no dejó ni una comilla de lo que se dijeron sin revelar.

Por eso, después de una publicación que la Farro hizo en Instagram, en la cual reveló que el productor Guillermo Marín le puso un “bozal”, la ex Chica del clima le respondió desde Twitter.

“Preguntarán por qué esa foto. ¡Por que así estoy, mordiéndome porque tengo que contenerme y no me puedo defender!”, escribió Farro, ahondando en la cuestión. Pero según Lío Pecoraro, Pérez le habría dicho a Farro cosas como "das vergüenza, estás acá por acostarte con X. Sos una puta de mierda, grasa; tus padres tienen vergüenza de vos; tu hijo se fue porque le das asco. Concha sucia’’.

La pelea de Sol Pérez y Mónica Farro

La respuesta de Sol Pérez no se hizo esperar. “A mí se me quiso pegar, se amenazó también a la producción cuando pidieron que ella haga lo marcado arriba del escenario, que llamaran a una ambulancia que iban a ver cómo me empujaba. Se nos dijo que cobrábamos un sueldo gracias a las pijas que ella chupa”.

"Y hay gente que quiere decir que yo estoy acomodada. Ojalá estuviera acomodada, esto no me estaría pasando. Yo en noviembre dije que esto me iba a pasar y a mi se me prometió que no pasaba que si pasaba la señora estaba afuera", concluyó.

Ahora se metió Santoianni

El conflicto entre Pérez y Farro dividió también al elenco de Veinte millones, la obra que encabeza Carmen Barbieri. Pero también hizo que otros actores, que están peleando en la dura temporada, salten a cuestionar el levantamiento de la función (cosa que finalmente no ocurrió) por el desplante de Sol Pérez.

Durante un móvil que Matías Santoianni dio para Intrusos (América TV) el actor compartió su enojo por la falta de responsabilidad de Sol Pérez, y cuando lo consultaron acerca de cómo se hace para conservar la armonía en un elenco, sin dudarlo disparó: "Contratando dos actrices, teniendo actrices podés conservar el negocio, cómo decís un pie, pero bueno, el medio lleva a contratar a otra gente. Pero convocando actrices como en las obras de Cabré y Moldavsky, no hay problemas".

Luego el actor fue más a fondo y se refirió directamente a Sol Pérez, a quien cuestionó por abandonar una función: "Levantar una función cuando tenés a Carmen y Alberto Martín en el elenco, que una persona que recién empieza, que te levante una función es una falta de respeto. Yo no levanto una función ni aunque se muera mi vieja". Santoianni responsabilizó al medio y a quien contrata a este tipo de personas, porque según él a la ex chica del clima le falta para estar arriba de un escenario: "No corta entradas", dijo terminante.