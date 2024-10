Elizabeth Vernaci contó que la operaron de un tumor maligno y que empezará quimioterapia

“Bueno chicos, me hice controles y lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor, que era maligno y ahora tengo que empezar una quimioterapia. Es una verga. Me quiero matar. No me voy a matar. No me voy a morir. Pero, obviamente, estoy atravesando una situación compleja”, expresó sin querer dar a conocer en qué zona de su cuerpo le realizaron la intervención.

Luego, la locutora de 63 años adelantó que estos días podrán encontrarla un poco “irascible” y le habló a su equipo y a su audiencia. “Lo lamento. Les va a pasar. Pero gracias a Dios salió de mi cuerpo. No está más, no pasa a ningún ganglio, no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención, y de que no vuelva a pasar, me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obviamente”, admitió.

“No sé con qué me voy a encontrar de mí en realidad, ni lo que me va a pasar afuera, que ya más o menos me explicaron. Pero no sé con qué parte mía me voy a vincular. Capaz me ponga más vulnerable, seguramente, que es algo que no me permito mucho”, confió.

Embed

Y agregó: “Seguramente no vendré a trabajar, si bien muchas veces me dijeron mis médicos que venga a laburar, que me quede todo lo que pueda, pero yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando, si voy a tener ganas de que me vean sin pelo”.

La Negra se permitió una humorada con La Barbie, una de sus compañeras de mesa. “Traeme peluca el lunes, te lo pido por favor y vamos probando, porque va a ser un poco fuerte”, bromeó. Luego, fiel a su estilo, siguió hablándole a su audiencia. “Vengo pasando esto desde todo septiembre y todos mis compañeros lo saben”, manifestó.

“Lo que quiero transmitir es que con la quimio una no sabe qué puede pasar. Estos efectos colaterales horribles que te hacen vomitar, que te debilitan, que te bajan las defensas, que te hacen caer el pelo es lo que hace que todas estas células no vuelvan a ser cancerígenas”, concluyó. Tras el cierre de su programa radial, Vernaci se mostró aliviada por haber compartido la información con su público. “Por suerte pude contarlo, imaginate, si también me quedo muda, me mato”, declaró ante una consulta de Teleshow.