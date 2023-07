El ataque de furia de Elizabeth Vernaci: "¡La p... que los parió!"

Si bien esto sucedió ayer al aire, las imágenes comenzaron a circular horas después y muestran su ataque de furia por una serie de inconvenientes técnicos que ella decidió no sólo no dejar pasar sino exponer abiertamente ante los micrófonos y las cámaras, ya que -como en la mayoría de las radios- Pop transmite en vivo por YouTube.

"Che, se me rompió el auricular. Tomá", le dijo La Negra a uno de sus asistentes a las 11.35, cuando el ciclo ya llevaba dos horas y media al aire (va de 9 a 13). Visiblemente molesta -quizá por la acumulación de problemas recurrentes en la emisora que funciona en el barrio porteño de Palermo, agregó: "Todo funciona como el ojete".

Inmediatamente, la experimentada locutora le pidió a Carlos Sturze, uno de sus panelistas, que le prestara sus auriculares. "Ya voy, ya vengo, ya hago todo", dijo, dejando en evidencia que nadie de técnica la estaba asistiendo, pero cuando la conductora los conectó, esos auriculares tampoco funcionaban y su ira escaló.

Venaci-furia.mp4 Elizabeth Vernaci y su ataque de ira al aire en La Negra Pop (FM Pop).

"Che, esta poronga no anda ¡Los odio! ¡Dame unos que sirvan!”, le dijo Vernaci a alguien que estaba fuera del alcance de la cámara luego de lanzar los auriculares contra el vidrio del estudio, el cual da a la calle.

"Sí, se trabaja así. Cuando algo anda mal, se trabaja así, para que los chicos se pongan contentos y tranquilos", ironizó para justificar su reacción ante el problema que había tenido al aire.

"¡La p... que los parió a cada uno de ustedes, chicos!", espetó mientras le acomodaba el micrófono a otro de los panelistas. Ofuscada señaló que en realidad no estaba al frente de un programa de radio sino de un taller de radio, donde ella se autogestionaba todo y en la que sus compañeros parecían ser amateurs o aprendices.

"Revolear cosas me parece muy bueno"

Como era previsible, ante la difusión y el alcance de esas imágenes, el programa de este martes arrancó con el comentario de la conductora acerca de su fuerte reacción, la cual mereció el repudio de varios colegas que llegaron a decir que si ella hubiera sido un hombre, tendría denuncias de maltrato por parte de sus compañeros de trabajo.

"Déjense de joder, chicos, en serio... Sean libres, libres para todo porque la libertad no es sólo para ejercerla para cosas del bien aunque revolear cosas a mí me parece algo muy bueno", señaló Vernaci. "Lo pongo en práctica y lo recomiendo", agregó.

Venaci-descargo.mp4

"Aprendan cómo se labura, así se trabaja chicos y al que no le gusta, que no mire", dijo entre risas mientras sus compañeros hacían bromas y dejaban en claro que no estaban fastidiados por lo ocurrido el día anterior.

"Me reí mucho la verdad, me pareció muy gracioso... yo sé que capaz no estoy bien de la cabeza pero me pareció gracioso", bromeó y repitió el gesto que tuvo al lanzar por el aire el auricular, elemento vital de trabajo en cualquier radio.