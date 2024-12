Emilia Attias se emocionó al hablar de su separación del Turco Naim: qué dijo

Después de dos décadas juntos, ambos tomaron caminos separados: ella se quedó en Buenos Aires y él se instaló en Ecuador para concretar el proyecto de tener su bar frente a la playa. A seis meses de que la ruptura se hiciera pública, la modelo se sinceró acerca de cómo atravesó el final de su relación.

Con los ojos vidriosos, sensibilizada, dio detalles sobre cómo enfrentó estos meses y los anteriores a la decisión de terminar el vínculo con el Turco.

Embed - ¡EXCLUSIVO! EL DOLOR DE EMILIA ATTIAS TRAS SU SEPARACIÓN DEL TURCO NAIM

“¿Qué título le ponemos a este año?”, arrancó preguntándole Fer Dente. “El título es especial. Son esos años fuertes de la vida que hay que pasarlos con actitud. A todos y a todas nos puede pasar, la mayoría de las personas hemos pasado cosas así y yo creo que hay que trabajar mucho adentro para aprovechar estas oportunidades y verlas como un lugar de crecimiento”, compartió.

La modelo también habló sobre Gina, la hija que tienen en común con el Turco Naim: “Busco cuidar mucho a mi hijita, que tiene ocho años, y cuidar a la familia. Yo a mi ex lo quiero muchísimo, lo cuido y para mí siempre va a ser familia desde otro lado. Eso, para mí, es importante sostenerlo como valores. Hay cosas de adulto que se pueden resolver, otras que no, pero para mí el beso y el adiós son siempre gestos de amor”, reflexionó, mientras el animador celebraba su postura.

“Hay decisiones que son muy trascendentales y que se piensan mucho. No soy una persona arrebatada, pero sí soy de tomar las riendas de mi vida. Hay veces que tenés que enfrentarte a cosas que tu mente sabe y tu corazón está preparado hasta ahí, pero tenés que hacerlo. Soy bastante sólida con las decisiones y me pongo un traje de guerrera, de ir para adelante, pero trato de no ponerme una coraza dura que no siente”, contó la exCasi Ángeles.

Emilia también contó por qué no habló demasiado del tema con la prensa: “Siempre estoy predispuesta a hablar, pero es un tema doloroso que se replica y a veces no estás preparada, no tenés las palabras justas. Creo que cuando se desmenuza algo que uno no lo expuso y sucedió, opinan sobre esos hechos de una manera muy cruel con cosas que implican mucho dolor para las personas y los familiares. Son cosas súper fuertes. Para quienes lo vivieron, es muy fuerte separarse y más con una familia y con una pareja de tantos años. Poder tratar el tema con más empatía”.

“Creo que tiene que ver con el que anticipa y se da cuenta antes. Siempre hay un trabajo interno por la pareja, si es algo que vos querés. Después, hay cosas en mi caso que solo nosotros sabemos y que por suerte no han sido públicas con todo lo que pasó que no estuvo bueno. Nos costó porque fue doloroso. No quisimos que fuera tan público, pero comprendemos que somos personas públicas”, cerró la actriz, quien fue relacionada con un economista llamado Guillermo Freire, pero que ella misma desmintió.