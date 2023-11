Emilia Mernes y Tini, juntas en un video con beso en la boca incluido

El clip tiene el agregado del beso en la boca que se dan las dos jóvenes artistas argentinas, una escena que ya se había visto en el adelanto que habían publicado en las redes sociales.

En las escenas del video, se las puede ver a las artistas modelando y bailando e incluso en la letra del tema mencionan a grandes celebridades del pop a nivel mundial.

Voy flow leyenda como Madonna en los 90... flash flash pose pose mira mi cara en la portada de Vogue, dice una de las estrofas que canta Emilia.

Esta canción forma parte del tercer disco que Eilia Mernes lanzó, el cual tendrá doce temas. Su primer álbum se llamó ¿Tu crees en mí? y luego presentó Emilia en vivo con sus canciones en formato acústico y junto a su público.

Junto con este corte de difusión, todo el nuevo álbum de Emilia ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

La única excepción es la canción con Nathy Peluso que aún no se puede escuchar y de la cual se espera que la artista haga algún anuncio o mención especial. E

Entre los temas y sus respectivos videos oficiales que ya se estrenaron se encuentra Guerrero.mp3, GTA.mp3 y Jagger.mp3. Ahora se le suma La_Original.mp3 que fue junto a Tini.

image.png Emilia Mernes y Tini Stoessel.

Por su parte, Emilia Mernes, junto Airbag, La Vela Puerca, Los Palmeras y Los Auténticos Decadentes, será parte del elenco principal que animará la Fiesta Provincial de la Cerveza que hoy determinó las bandas locales que tocarán en el departamento de Godoy Cruz el 1, 2 y 3 de diciembre.

Tras evaluar las propuestas de los 311 los grupos de la provincia que se presentaron, se eligieron 15 propuestas, informó el municipio ubicado en el Gran Mendoza.

Bruno Pinto, Eseneme, Huge The Cara, La Colonia Subsiste, La Fugitiva, Los Ojos de Todos, Magnolia, Manso Dreamin´, Néctar 02, Nunca Fui Empleado del Mes, Real Inspirazion, Saltando y Cabeceando, Sam, Selva Blanca y Spaghetti Western integran la legión mendocina.

Cinco grupos por día completarán la grilla que se desarrollará en el parque San Vicente, de Godoy Cruz y que encabezan Emilia Mernes y Airbag (viernes), Los Palmeras y Los Auténticos Decadentes (sábado) y Los Caballeros de la Quema y La Vela Puerca (domingo).

El video viral de Mariah Carey anticipando la Navidad

Mariah Carey publicó un video navideño y rápidamente se volvió viral. La cantante aparece “congelada” dentro de un bloque de hielo y se “descongela” para darle inicio a la temporada navideña.

“Es la hora”, dice la cantante, de 54 años cuando sale del bloque de hielo y comienza a cantar su tema “All I Want For Christmas Is You”, que ya se convirtió en uno de los clásicos navideños que suenan año tras año.

Vestida como Papá Noel y rodeada de un ambiente navideño, la cantante da por concluida la celebración de Halloween para dar comienzo a la temporada navideña.

Su video se volvió viral en redes sociales y no tardaron en aparecer los comentarios de los seguidores que ya la catalogan como “un símbolo de la Navidad”. En sólo 12 horas, el video alcanzó más de 296 mil reproducciones.

Mariah hará un tour navideño por Estados Unidos, desde el 15 de noviembre hasta el 17 de diciembre, con un total de 16 shows.