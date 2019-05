El periodista Hugo Alconada Mon anunció que la periodista, que cubre los sucesos de la Casa Rosada, dejaba el reconocido envío de América.

ADEMÁS:

“Fin de un ciclo: Liliana Franco le dice adiós a Intratables. Presentó su renuncia tras seis años aportando info de primera sobre la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. Una lástima y una pérdida”, escribió Alconada.

Este fin de semana trascendió que el nuevo staff del ciclo estará integrado por los históricos Diego Brancatelli y Paulo Vilouta, y se sumarán además Luis Bremer, Ernestina Pais, Mauricio D'Alessandro y Cecilia Zuberbühler.

Franco estaba incluida en el panel pero decidió renunciar, y según precisó a Teleshow estos fueron los motivos de su alejamiento: "Tomé la decisión de irme porque se cumplió una etapa. Una etapa fantástica, maravillosa, increíble. Aprendí un montón de cosas, estoy recontra agradecida a Liliana Parodi, a Santiago del Moro y a las autoridades del canal. Pero creo que el programa cumplió un ciclo, para mí al menos cumplió un ciclo. Las razones son esas. No sé lo que hará Fabián Doman, me da la impresión que busca hacer un magazine, sería incorrecto decir que me fui por Doman. Las condiciones contractuales no eran las más convenientes ahora. Cambiaron del esquema que teníamos antes, creo que me iban a dar un rol menos importante, más desdibujado, y yo lo único que tengo de capital es mi prestigio, mi imagen construida durante el año. Estoy al final de una carrera y por estar al aire no voy a estar haciendo cualquier cosa".

Durante la noche del domingo hizo pública su renuncia a través de su cuente de Twitter: