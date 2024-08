Cuánto salen las lujosas mochilas de las hijas de Wanda Nara

imagepng.webp

Las mismas son de una marca argentina muy reconocida de equipajes y tienen la temática del personaje Stitch, el simpático extraterrestre con forma perruna de la película Lilo y Stitch. Según la página web de la tienda, la mochila tiene un valor de 229.990 pesos argentinos, aunque existe la posibilidad de comprarla en tres cuotas sin interés.

“Es una mochila con espacio para computadora. Modelo amplio, diseñado para ir acompañado de tus aliados todos los días, como también para emprender en un viaje soñado”, es la descripción que tiene la bolsa.

La palabra de Mauro Icardi tras la separación de Wanda Nara

"El enojo nace cuando Wanda le habría planteado armar una nueva secuencia mediática con L-Gante. A partir de ese momento, lo que más le molestó a Mauro fue que él proyecto en Wanda otra persona después de su enfermedad. Él imaginó que Wanda iba a ser diferente con esas movidas mediáticas", explicó el periodista Matías Vázquez en dialogo con Socios del Espectáculo.

"Hubo una discusión fuerte, se decide que se vaya él a Europa porque tenía que comenzar los entrenamientos con el Galatasaray, pero lo que más le molestó a Icardi fue que Wanda nuevamente quiera hacer algo mediático con la figura de L-Gante", agregó.

Mauro Icardi le habría dicho a Wanda Nara: "Yo te acompaño siempre en tus actividades, ahora vuelvo a entrenar con un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente porque llego al club y me empiezan a decir que soy un jugador que no está con la cabeza en el club".