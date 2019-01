En Los Ángeles de la Mañana, la mujer contó que Romero la amenazó, la ahorcó en el piso y le pegó. Además, asegura que pidió perimetral para que no se le acerquen él ni su madre.

"Hablo más que todo por mis hijos, el nene de 5 años presenció todo, se quedó traumado. Quiero que me deje de molestar porque yo a él no lo molesto… Yo trabajo de noche, lo mantenía a él porque él nunca trabajó. Es mentira que era albañil", detalló.

En el medio del relato, Ángel de Brito indagó para poner en contexto la dura historia de vida: “¿Querés contar a qué te dedicás?”. Macarena respondió: “Sí, no tengo ningún problema. Soy prostituta, trabajo de noche”.

Ahí, De Brito concluyó: “Él vivía de lo que vos ganabas a la noche y no le importaba”. A lo que ella explicó: “No, porque él siempre se dedicó a eso, a ser mantenido por las mujeres. Rodrigo te daba la condición de que si querías estar con él tenías que trabajar para él. Tampoco es que nos obligaba ni nada. Yo llegaba de trabajar en la zona roja y le tenía que dar toda la plata a él. Empecé a trabajar de prostituta cuando arranqué mi relación con Rodrigo, él me lo propuso. Mientras tanto, él se quedaba en la casa durmiendo o de joda”.

"Una noche me fue a buscar al trabajo, me llevó a una ruta, me ató a un árbol y me dejó ahí… me logro desatar del árbol sola, salgo caminando por la ruta y veo que él pega la vuelta, me sube al auto, me lleva a la casa y me amenaza con un arma de fuego, me dispara y no salió la bala", aseguró y agregó: “Me rompió la nariz y la última gran pelea me pegó durante tres días seguidos porque le encontré mensajes".

Al enterarse de la noticia, Jimena Barón se comunicó a través de mensajes de texto con De Brito. “Lo lamento por ella si esto es así. Es una barbaridad lo que cuenta. Jamás me imaginé algo así”, comienza el mensaje de Barón, y continúa: “Mi relación con él fue totalmente normal. Cuando se fue poniendo todo más serio, supe que no era un buen compañero para mí. No me sabía acompañar como yo quería. Nada más. Todo esto es un espanto”.

Embed Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena.

Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy.

En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí.

La violencia se denuncia. — Jimena Baron (@baronjimena) 29 de enero de 2019

Luego, Jimena utilizó su cuenta de Twitter: “Yo viví bastante mierda como para elegir ser cómplice de la ajena. Por favor ni en joda intenten hacerme parte de esto que me desayuno hoy. En lo personal viví una relación de lo más normal, eso no me va a hacer defender a nadie. Aprendí. La violencia se denuncia”.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.