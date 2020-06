La noticia de su enfermedad preocupó a sus compañeros de trabajo en Radio Del Plata, que se ofuscaron porque el periodista fue a la radio habiendo estado en contacto con la ex gobernadora bonaerense y pudo haber llevado el virus a la emisora.

Según contó Angel de Brito, sus compañeros del medio se enojaron hasta los gritos porque el periodista fue a la radio cuando tenía posibilidades de estar contagiado.

Sacco no fue al programa luego de dar positivo, pero sí lo hizo cuando su novia María Eugenia Vidal tenía sospechas. Ahora, el conductor rompió el silencio y se defendió de las acusaciones.

"Si hay algo que creo que tengo es respeto por el otro y respeto por las libertades individuales. El que me conoce lo sabe... Les voy a contar la historia: el martes por la noche me enteré del positivo de María Eugenia, por eso me sometí al hisopado, porque el contacto estrecho es una de las causas por las que te tenés que hisopar", comenzó.

"El test dio positivo, por lo tanto, lo primero que hice fue avisarle a las autoridades de la radio, para que se tomen los recaudos. Le avisé a mi equipo. El miércoles yo no fui a la radio y no pensaba ir. A las 17 tuve el resultado y lo comuniqué al aire porque había tenido una gran demanda de colegas y de amigos pidiendo saber cuál era el resultado", agregó.

La cronista Maite Peñoñori había informado al respecto: "Lo que me contaron es que él, el último día fue con tapaboca y sus compañeros se alertaron; y que preguntó si el hisopado dolía. Esa noche María Eugenia dio positivo. Por ende, ya sabía". Lo que apuntan, entonces, es que Sacco, al sospechar que Vidal estaba infectada, el martes debería haberse aislado.