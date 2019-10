Ocurrió en la madrugada del sábado cuando recibió un llamado a su casa de fin de semana de Pilar. Era el encargado del edificio donde vive junto a Diego Latorre y sus hijos, en la Capital Federal, que le contó que había encontrado la puerta de la dependencia de servicio abierta.

"Cuando me levanto, estaba con Diego y Dieguito, y me suena el teléfono. Lo primero que pensás cuando te llama tu vecino, de tu casa de Capital, es 'ya está'. Me dijo que la puerta de servicio de mi casa, estaba abierta de par en par. La vio el encargado del edificio, él no quiso entrar porque se asustó. Solo abrió, vio que estaba todo oscuro y que la cocina estaba prolija", relató este sábado en Polino Auténtico (Radio Mitre).

"A partir de ese momento yo entré en una hiperventilación que le dije a Diego ‘te vas, ya’ y salió corriendo para allá. Por suerte no pasó nada. La casa está perfecta. No usamos casi nunca la parte de servicio, por eso me parece muy raro. En mi casa hay mucha seguridad. Ahora pedí las cámaras para ver si entró o salió alguien. Ya desconfío, vivo en el último piso y pueden entrar por la terraza. Estoy asustada y preocupada, me siento vigilada", agregó.

"Nosotros ayer a la tarde estuvimos ahí, es sabido que de viernes a domingo estamos en la casa de Pilar. Te pueden decir que te la dejan abierta así y aprovechan el sábado y el domingo para entrar y vaciarla, porque no va a haber nadie, van tanteando", continuó.

"Mi casa está impecable. Nunca, en 40 años, me quedó abierta la casa. No sé si alguien la dejó abierta a propósito. No sé si es tan fácil, pero alguien entró. Aviso que no tengo plata en mi casa, no tengo dólares, no tengo nada. Pero ya están cambiando las cerraduras", cerró.