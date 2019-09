Sus múltiples influencias fluyen y conviven en sus composiciones. Algunas veces atrapa al oyente con sonidos rioplatenses y letras que remiten a la música popular latinoamericana, y otras con una cadencia beat y melodías propias de la Gran Manzana. John Lennon, Lou Reed, Joey Ramone, Bob Dylan, Jaime Roos, Hugo Fattoruso, Pity Alvarez… todos conviven en su obra.

Pero más allá de este particular tejido de referencias, se destaca su creatividad y su calidez. Una impronta que ha conquistado oídos de distintas partes del mundo a las que viaja para compartir su arte. No importa si canta en inglés o español, Wauters es un gran ejemplo de que la música es un lenguaje universal y la mejor manera de conectar con otra persona.

ASÍ NOMAS - JUAN WAUTERS

Este viernes 6 de septiembre, el uruguayo tocará en Xirgu Espacio Untref (Chacabuco 875, CABA) donde el año pasado realizó un show memorable que muchos recuerdan por su formato desestructurado. Para conocer qué preparó esta vez para sorprender al público argentino, POPULAR compartió un rato con el artista.

-Cuando uno te escucha y mira tus videos, la sensación es que nunca soltás la guitarra y tus composiciones surgen de una forma espontánea, genuina. ¿Es así?

Me gusta que se perciba así, es la intención. Voy con la guitarra a todos lados. Salgo a caminar con la guitarra, la llevo si me voy a la plaza. Pero soy alguien tímido, no me gusta ser el centro de atención. Cuando estoy en una fiesta con amigos no es que me pongo a tocar.

-En una entrevista dijiste que en Nueva York fuiste educado como individuo y no como parte de una sociedad. El hecho de que estés recorriendo el mundo, conociendo gente y presentando tus canciones, ¿es una rebelión a eso?

Estoy seguro que sí. Me pasa que extraño a mis padres y a veces siento que estoy en muchos lados y en ninguno al mismo tiempo. Pero estoy dispuesto a conocer gente y a abrir mi corazón. Eso hizo que haga muchas amistades. Claro que también tengo amigos de antaño, esos que duran para siempre. Pero al viajar estoy dispuesto a conocer gente nueva todo el tiempo, y eso está bueno porque no sucedería de esa manera si me encierro en mi círculo íntimo en Nueva York.

-¿Creés que la presencia en tus canciones tanto de ritmos rioplatenses como neoyorquinas es una forma de conectarte permanente con tu historia de vida?

Nunca había pensado en eso, pero seguro que sí. La música ha sido mi compañera. De chico yo no quería ir a Estados Unidos, esa fue una decisión de mis padres. Fue un momento muy difícil. Y ahí me aferré a la música. A través de ella, volqué mis preocupaciones.

-Esas composiciones se mueven entre el rock, el folklore, el punk, pero creo que en esencia siempre es música popular. ¿Vos cómo lo sentís?

Me gusta lo popular, la gente tiene que conectar con lo que uno hace. Me encantaría que mi música vaya más allá de una escena. Sino uno se debería quedar en su cuarto y tocar para uno. Compartir es algo natural, propio de la música.

-En cuanto a esa conexión musical, me gustaría saber cuál fue tu relación con el rock argentino del cual hiciste varios covers.

Todo lo que sucedía en Buenos Aires repercutía en Montevideo, y yo estuve expuesto a eso. Lo veo con mucha nostalgia, como algo muy importante en mi vida. Me ha influenciado en muchas cosas, creo que se nota en mis canciones. Cantautores como Pity de Viejas Locas, de quien me gustaba su forma de escribir, Charly (García) y Andrés (Calamaro). También me gustaban Los Piojos. Digamos que llegaba lo más popular a través de la radio.

-Hablando de tu admiración hacia el Pity, ¿cómo te impactó todo lo que le sucedió?

Me generó mucha lástima. Todos somos víctimas de la sociedad y todos somos responsables de lo que hacemos. No supo controlar esa presión que volcó la sociedad en él, pero claro que si mató a alguien tiene que ir preso. Creo que estaba en una situación en la que se sabía que iba a morir o iba a pasar algo, estaba muy descontrolado.

todo termino - Juan Wauters Cover de Todo Terminó de Viejas Locas

-Es un hecho que conmueve porque se trata de alguien que tenía una sensibilidad especial que le permitía conectar con miles de personas...

Sí, zarpado. Como compositor estaba conectado con algo del más allá: hablaba de cosas muy interesantes, del ser humano, de cosas que uno siente. Pero bueno, él la vivió así. Estaba muy afectado por las drogas o un fantasma que tenía… Creo que es una tristeza mayor con la que lidia. Una lástima. Espero que esté bien, aunque creo que ya no va a estar como estaba. Se limó mucho. Es raro, escuché a su madre y se nota que viene de una familia muy normal. Se le murió el viejo, pero, bueno, son cosas que pasan. Creo que a veces las personas arrastran una tristeza superior que no saben cómo llevar.

-Tus presentaciones tienen fama de ser interactivos. ¿Cómo va a ser tu show del viernes en Xirgu?

La última vez que vine, yo estaba haciendo un show bastante interactivo y lúdico. Demoraba como tres horas… pero lo mantenía arriba. Ahora el concierto es un formato más tradicional, pero al mismo tiempo creo que lo que quiero preservar es la posibilidad de que exista un error, de que algo salga mal. Siento que cuando la música se ensaya mucho, muy trancada y se toca siempre igual se pierde lo más lindo. Me gusta que se sienta como algo presente. Al ser solista me doy el gusto de hacer lo que pinta, si alguien pide un tema posiblemente lo toque.

