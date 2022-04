Érica Rivas: "Me echaron por romper las pelotas"

La noticia quedó confirmada cuando Telefe publicó las fotos del reencuentro entre los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis.

Pero las fotos dejaron en evidencia que el personaje de María Elena Fuseneco, interpretado por Érica Rivas, no estará en esta adaptación para las tablas.

En enero, en una entrevista para el programa Caja Negra que fue replicada posteriormente en varios medios televisivos, la actriz había anticipado su salida de la obra.

“Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo al respecto la actriz.

“Me echaron, me echaron por romper las pelotas, es así. Me echaron porque soy un grano en el orto. Si no, ¿por qué?”, añadió Érica Rivas.

“Me encantaría poder decirte: ‘No, ya está, listo’. Me encantaría, te juro. Y por ahí en algún momento lo haga, pero ahora me duele mucho. Y nada... Sí podemos decir que yo traté, que traté un montón”, le contó al periodista Julio Leiva, conductor del ciclo.