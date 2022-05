Escándalo: Viviana Canosa echó en vivo a Jorge Yoma

Primero, Yoma mantuvo un ida y vuelta con El Dipy y después se fueron agregaron los demás panelistas al debate.

Hasta que Canosa tomó la voz y explotó al aire: "Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puego escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que le pongamos calificativos porque sólo pienso en la gente que en los dos años de este gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo".

Y agregó: "Te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No puedo creer lo mal que me estoy sintiendo. No puedo creer el cinismo de la clase política que tenemos. La Argentina es impune y no soporto más a los Yoma de la vida".

Yoma, por su parte, se levantó y se retiró del estudio de A24, para luego hacer su descargo por redes sociales.

"La señora Viviana Canosa me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo. Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención", compartió el riojano por su cuenta de twitter.

Ya sin el invitado, Canosa continuó con sus cuestionamientos a la gestión de Alberto Fernández y a la postura tomada por Yoma ante las preguntas de los panelistas.

"Si vos te animas como nos animamos nosotros esta noche, esta Argentina va a ser la Argentina de Favaloro, no de los chorros, del os impunes y de los corruptos", remarcó la conductora.