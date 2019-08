En el living del ciclo Debo Decir, Mitre aseveró que no votará a nadie que “esté sospechado de corupción”, en referencia a la compañera de fórmula de Fernández, la expresidenta Cristina Kirchner, que sobrelleva algunas causas judiciales.

"Hay muchas cosas que creo que este Gobierno no hizo del todo bien, porque hay posibilidad de que vuelvan los kirchneristas después de 12 años de tantas cosas tremendas, como por ejemplo decir que mi padre era un torturador, un asesino y un criminal, para quedarse con Papel Prensa cuando fueron sobreseídos él y (Héctor) Magnetto", asentó la ex esposa de Darío Lopérfido.

ADEMÁS:

Ahí mismo, Mitre agregó que Alberto la contactó después de dejar el puesto de jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner con “fines personales”. "Alberto Fernández se comunicó conmigo varias veces una vez de haber salido de ese Gobierno. No entiendo con qué intención, eso se lo dejo a su criterio diría Karina Jelinek, que se convirtió en Simone de Beauvoir con esa frase. Yo puedo tener amigos kirchneristas, pero alguien que fue cómplice de tanta corrupción... no entiendo cómo quiere salir con la hija de alguien a quien él denunció como un supuesto torturador, un asesino y un criminal", se despachó ante la incredulidad de Novaresio que le pidió que confirme lo que dijo.

"Lo dejo al criterio de ustedes porque no tengo ni idea. Me llamó por una cuestión personal. Me escribió por inbox y no me conocía. ¿Por qué voy a conocer yo a Alberto Fernández? No tengo ningún interés", concluyó Esmeralda, que buscó refugio entre los otros invitados.