"¿Estás feliz acá?" La pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Yayo

Fiel a su estilo, en un momento de la velada la conductora notó que el exhumorista de VideoMatch estaba muy callado y le realizó una pregunta directa. “¿Estás feliz acá? No te veo contento”, señaló Mirtha y generó cierta tensión. El mensaje era para el humorista, quien respondió sorprendido: “¿A dónde? ¿Acá en el programa? Estoy bárbaro, estoy escuchando atento y disfrutando de la comida”.

En ese momento, Darío Barassi lo sacó del incómodo momento preguntándole sobre el streaming en Olga, canal de Migue Granados. “El grupo que se armó está hermoso. Estamos en Olga los miércoles a la tarde con un grupo de pibes, de la generación nueva. Gracias a la gente porque hay un nuevo mundo por descubrir en el streaming, por más de que a uno le parezca similar al televisor”, indicó.

La “Chiqui” también concordó en que el streaming era todo un fenómeno de la actualidad y cada vez más personas se suman a consumirlo.

En esa misma línea, la producción mostró al aire algunos de los divertidos clips de Yayo en la conducción de Se extraña a la Nona, con Caro Pardíaco (Julián Kartun) y Fran Gómez, uno de los ciclos más vistos del canal. El próximo 12 de agosto este programa se presentará en el Movistar Arena.

La inesperada hora en la que Mirtha Legrand se va a dormir todos los días

En varias ocasiones, Mirtha Legrand contó que es muy nocturna y que se va a dormir a altas horas de la madrugada. Sin embargo, este sábado expuso el tema en su programa y recibió una inesperada propuesta de Yayo Guridi.

“¿A qué hora te acostás, promedio?”, quiso saber el humorista. “A las 4", lanzó La Chiqui y dejó impactados a todos sus invitados.

En ese momento, Yayo no dudó en hacer una acotación sobre lo que había contado la conductora en La Noche de Mirtha (eltrece). “¡Llamame! Mandame mensaje, nos jugamos un ‘Preguntados’”, expresó él haciendo referencia a la aplicación que pone a prueba el conocimiento con preguntas y respuestas.

“Estoy en la cama, leyendo los diarios a fondo o algún libro, miro un poco de televisión, los noticieros...”, explicó La Chiqui sobre lo que hace durante la madrugada antes de dormirse. “Me gusta la noche, nadie me molesta ni me llama por teléfono. Estoy tranquila, casi no hay ruidos”, agregó ella.