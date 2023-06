Estefi Berardi dio sus verdaderos motivos: "Me voy de LAM por..."

Según había anunciado Ángel de Brito, la panelista continuaría en el programa hasta el 30 de junio. Sin embargo, se retiró una semana antes y eligió su espacio en el ciclo Mañanísima, que conduce Carmen Barbieri, para explicar los motivos.

“Me molestaron las difamaciones de Yanina. Me voy por Yanina Latorre", dijo Estefi, contundente en su declaración, a pesar de que antes de dejar LAM había dicho que se iba por otros proyectos laborales.

La conductora quiso saber si es cierto que iba a entrar en un juicio con el programa: "Yanina dijo que también le vas a hacer un juicio a LAM". Pero Berardi descartó esta idea: "Ella puede decir cualquier cosa. Puede decir también que estoy tomando sol en bikini en mi casa, pero después hay que comprobarlo. Para mí siempre fue un juego, pero cuando empecé a ver que del otro lado no era un show y que agredía y que era violenta, que me agredía como persona diciendo cosas que son falsas, me di cuenta de que no quería estar más en ese lugar".

Anteriormente, había dado un motivo muy distinto: "La verdad es que una decisión que venimos charlando desde hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió y siempre me trataron súper bien en la productora. Siempre me sentí súper cómoda. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar".

Lo cierto es que Estefi ya se encuentra grabando su participación en Pasaplatos Famosos 2.

Ángel de Brito habló sobre la polémica salida de Andrea Taboada

Ángel de Brito rompió el silencio tras la polémica salida de la panelista Andrea Taboada de LAM y aseguró que la mujer “está enojada” y que su amistad “está en un impasse”.

“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM. Obviamente le agradezco a todos mis compañeros”, expresó la mujer, quien hizo una distinción especial para “Ángel de Brito y Mandarina Televisión”.

“Fueron días muy movilizantes, me enteré el viernes a la tarde en una reunión con la productora y son decisiones que a mí me exceden”, detalló en una entrevista televisiva.

yanina-latorrejpg.jpg Se van Andrea Taboada y Estefie Berardi de Lam, pero sigue Yanina Latorre.

“Sí, lloré el día de la reunión y el fin de semana estaba triste, me quedé guardada”, añadió. “Traté de mirar una serie pero a los cinco minutos la cabeza se me fue para LAM. Me dijeron que era por cambios, renovación, como pasa en todos los paneles”, reveló.

Frente a las declaraciones de la panelista, de Brito salió a hablar al respecto para despejar todo tipo de dudas sobre lo sucedido y sobre cómo está su relación.

“Las entiendo, siempre pasa cuando sale un panelista del programa, en este caso son dos. Mi relación con Andrea tiene 15 años, 16 con este, de trabajo y por eso sorprende tanto”, comenzó el conductor del ciclo.

Y siguió: “Es algo que veníamos hablando ya con ella desde diciembre, la productora estaba hablando con ella, después habló en marzo nuevamente y finalmente hacemos el recambio ahora que el programa está en un buen momento, Andrea va a seguir trabajando en la productora, tiene una oferta concreta, Estefi también tenía ofertas para quedarse en el canal pero decidió tomar otro rumbo”.

“Estefi está contenta conmigo, yo lo hablé mucho con ella, obviamente le afecta mucho lo que le dijo Yanina (Latorre) y seguramente lo contará cuando haga las notas que quiera hacer, pero salió esta oportunidad y se fue”, destacó Ángel.