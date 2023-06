Martina de Gran Hermano fulminó a Nazarena Vélez

“A mí me dio mucha fiaca cuando se hablaron boludeces sobre mi persona pero después entendí que era parte del juego y que la gente tenía el derecho de opinar, si me sorprendió parte de los periodistas porque yo cuando no conocía el medio creía fielmente en su palabra y hoy sale una noticia y no la miro porque sé que es mentira”, comenzó Martina Stewart Usher.

Y agregó contra la actual panelista de LAM: “Lo que sí me quedó como bronca, como que paja que esa mina esté en los medios fue Nazarena Vélez. Cuando yo voy a LAM había salido hace un día de la casa y estaba súper cansada, estaba nerviosa, no entendía nada yo".

"Había vomitado antes del programa por los nervios, era ir a un programa que siempre vi y sabía que me iban a matar, y me había preguntado si estaba medicada o algo y con el tiempo dije qué mina desubicada, tiene una hija mujer, una desubicada y una pelo… la verdad”, sumó.

“Cada una hace lo mejor que puede en ese programa pero cuando me pongo a pensar digo eso, qué mina desubicada la verdad. Es como que digo que es raro, que una persona te ataque así, a una piba que no entiende nada y no tenía idea de medios literalmente, me pareció muy cho… su actitud y más siendo madre, me pareció súper desubicada la verdad”, explicó Martina.

Para cerrar con entrevista, la segunda eliminada de la última edición de Gran Hermano dijo: “Sólo con ella me pasó eso, fue a lastimarme, las otras me preguntaron bien, quizás hizo alusión a lo que hizo ella porque la mina sí se medicaba, me vio pollito y me fue a pegar”.

Alfa, enfurecido

Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, fue agredido mientras intentaba transitar por el centro porteño y dio detalles de lo ocurrido, durante una charla con Jonatan Viale, para su programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia.

“Lo de ayer fu terrible. Tenía una reunión en Puerto Madero y me fui con la moto para hacer más rápido. Voy por la Avenida Córdoba y dos cuadras antes de 9 de Julio estaba la policía de la Ciudad parando los autos, no los dejaban pasar y dejaban pasar a las motos. El policía me dice ‘más adelante hay una manifestación, tené cuidado’”, comenzó a contar el exparticipante de Gran Hermano.

“Cantidad de gente copando toda la 9 de Julio por lo que se les cante, van, no saben por qué van… Cuando entro con la moto, atrás tiene un cartelito que dice ‘Alfa’ y uno me ve el cartel, me mira a los ojos y a través del casco me reconoce y dice ‘Alfa, el gorila’. Me empezaron a putear, a escupir, a venirse todos encima. Empiezo a pasar con miedo, pensando en un golpe en la espalda, en un palazo”, siguió relatando.

“Sin querer con una de las valijas de la moto toco a una mujer, ¿para qué? ‘Estás agrediendo, respeto’, me gritaron. ¿Y a nosotros quién nos respeta? Porque en cualquier país del mundo está el derecho a la libre circulación. Estamos todos locos”, continuó.

El panelista de Polémica en el Bar se refirió a los políticos que gobiernan en Argentina, que permiten que estas cosas ocurran: “No les importa nada porque no cruzan la avenida, van en helicóptero. No les importa el paro de colectivos o de subte porque no van en subte. Estamos los ciudadanos que pagamos y están ellos que viven de la plata de todos los argentinos. Ya estoy harto. Si pregunto por qué estaban protestando, no lo saben”.