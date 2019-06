Eugenia "China" Suárez: "Al principio tenía miedo de hacer un papelón"

En un mano a mano con POPULAR, la actriz nos cuenta detalles de su papel en la ficción con más producción y éxito de Eltrece, como hace para mantenerse siempre tan espléndida y cuando piensan formalizar y casarse con el actor Benjamín Vicuña.

Preparada junto a otras colegas para cantar en el lanzamiento de un nuevo celular, la china desplegó su simpatía y encanto para todos los presentes y aseguró: “La pasé muy bien estaba muy nerviosa, estoy feliz de que me hayan invitado”. Sumado a esto, en uno de los capítulos más fuertes de ATAV, La China cantó una canción en polaco. Raquel, el personaje que interpreta, debió acunar al bebé que Trauman le quitó a Anna (Candela Vetrano), la hermana de Aldo (Gonzalo Heredia). Tal vez, es el principio para sumarle una estrella mas a su exitosa carrera, pero esta vez como cantante.

ADEMÁS:

Gal Gadot mostró el nuevo traje de Wonder Woman

Bradley Cooper rompió con Irina Shayk después de 4 años

Al consultarle sobre el enorme éxito que viene teniendo ATAV dijo: “Muy contenta, muy agradecida con la gente que elige sentarse frente al televisor y acompañarnos todas las noches, así que estamos muy felices”. El personaje de La China es uno de los mas complejos ya que debe manejar un acento propio de los inmigrantes de la época. Para esto tuvo que prepararse bastante. Nos contó que “al principio era como difícil, no sabia si estaba haciendo un papelón o qué pero me largué y lo disfruté mucho, a la gente también le gusta, así que ahora lo disfruto mas todavía porque ya sé que lo aceptaron”, deslizo la actriz.

En tanto a la preparación y el habla de un nuevo idioma dijo que “me preparé con una maestra que vino hace 40 años en barco también de Polonia”. Tomó clases con Krisha, una polaca que vive en Argentina, además de tener una coach actoral que se llama Dalia Elnecavé, más que nada para trabajar el tema de su postura, cómo se sentía ella, cómo hacía para estar así. Dos referentes que transitaron de manera personal lo que hoy le toca interpretar a ella en la tira.

Metiéndonos en el plano personal, donde Eugenia se encuentra atravesando un momento má que feliz junto a su compañero de tira Benjamín Vicuña, se pudo apreciar que a la hora de llegar al evento donde ambos estaban invitados, arribaron al lugar cada uno por su lado. “Vinimos separados porque él tiene los chicos en Capital yo vengo de grabar de San Jorge (Laprida, provincia de Buenos Aires) de lejos, así que andábamos un poco cruzados”, explicó La China.

Hace no mucho tiempo la palabra casamiento estaba circulando por su entorno, pero de manera muy elegante y apostando ambos al excelente momento de la tira dijo: “No, no se sabe, paso a paso estamos grabando”. Y al ser consultada si estaba estipulada alguna fecha probable para este año, dijo: “No sabemos nada todavía, la verdad que no lo organizamos”. Pero no dudó en asegurar si ambos tenían ganas: “Sí, por supuesto...”

Sin dudas que La China es una de las actrices mas bellas de la Argentina. La simplicidad de su manera para estar en forma, traerá envidia para muchas mujeres. “yo creo que es porque no me quedo quieta con mis hijas, básicamente eso. Pero soy vegetariana, no salgo a la noche, que también es importante para la piel y eso pero no soy muy de cuidarme”. El año de Eugenia, que tiene todos los condimentos para ser catalogado como explosivo, continúa: “Sigo con la tira... a full con mis hijas y mi marca de ropa”. ¿Habrá tiempo para sellar el año en el altar?