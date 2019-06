La directora del film original, y también de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, le copió el atrevimiento y se plegó a compartir la imagen en la que se ve a la heroína con un traje sustancialmente diferente al que se vio en las otras películas como Batman v Superman (2016) y La Liga de la Justicia (Justice League, 2017).

Como el estreno del film sufrió un atraso hasta 2020, las dos máximas responsables decidieron adelantar esta imagen, dado que no habrá una presentación formal de Warner Bros. en la San Diego Comic Con 2019.

A pesar de que se parece mucho a una de las armaduras del animé Saint Seiya, conocido en Latinoamérica como los Caballeros del Zodíaco, el traje también tiene reminiscencias de la armadura dorada de combate amazona que el personaje ha lucido en diversos comics como Kingdom Come (1996) y el crossover Our Worlds at War (Nuestros Mundos en Guerra, 2001).