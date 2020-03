Una usuaria de Instagram identificada como "Andrea Peronini" le contó a la modelo que estaba con su "marido en Múnich desde febrero, íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad, pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el Covid 19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando, decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. íNo sabemos qué hacer!".

Al tomar conocimiento sobre esa situación desesperante, Anderson le ofreció su ayuda: "Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pásame un número de teléfono para comunicarme con vos, por favor".

Sin embargo, esta actitud le valió muchísimas críticas, ya que varios usuarios advirtieron que se trataría de una cuenta falsa que la propia modelo utilizaría para comentar sus propios posteos. Además, compartieron varias capturas de pantallas en las que se la puede ver a Eva interactuando con Peronini y prometiéndole que le regalaría un par de zapatillas Balenciaga, unas de las más caras del mercado.

Embed Ver esta publicación en Instagram #quedateencasa #cuarentena #munich Una publicación compartida por E͙V͙I͙ A͙N͙D͙E͙R͙S͙O͙N͙ (@evangelinaanderson) el 20 de Mar de 2020 a las 9:37 PDT

Anderson salió a responderle a los haters: "No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre les respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona".

"No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento. Pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente, no sabía que esa persona me estaba mintiendo. La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás".