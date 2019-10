Eva de Dominici compartió las primeras imágenes de su hijo Cairo

La actriz compartió las primeras imágenes de su hijo, Cairo, fruto de su relación con Eduardo Cruz.

El pasado 6 de octubre la dulce espera de Eva de Dominici y Eduardo Cruz llegó a su final con la llegada al mundo de Cairo. La actriz dio a luz en Estados Unidos, país en el que actualmente vive con su pareja, el hermano de Penélope Cruz.

"Edu vive acá hace mucho tiempo y yo estaba yendo y viniendo. Ahora estoy instalada acá, pero no pensamos a Los Ángeles como algo definitivo. Soy de dejarme llevar. Pero sí, lo más cómodo era tenerlo acá, porque vivimos acá. No sabemos cómo va a ser el futuro. ¿Si me imagino en España? No lo sé, tal vez. Yo en Argentina trabajo, no me fui", decía Eva en una nota que le dio a Intrusos, explicando el por qué su niño nacería en el exterior. Ayer, a casi una semana del nacimiento de Cairo, publicó las primeras imágenes del bebé.

Eva de Dominici compartió las primeras imágenes de su hijo

