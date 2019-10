Alberto Cormillot confirmó que se casa con su novia 48 años menor

La buena nueva la dio ayer Carlos Monti en el programa Pamela a la Tarde (América). Cormillot primero confirmó la noticia vía telefónica a Monti y luego durante el ciclo brindó un móvil desde las jornadas por el Día de la Obesidad.

Cormillot contó que "nos casamos. Todavía no tenemos la fecha, es un tema nuestro. Me da pudor, porque empiezan a hablar sobre eso y no sobre los temas de los que habló yo, como la salud, la nutrición..., la decisión que tomamos es mantener un perfil bajo, privado".

A su vez, Cormillot agradeció el saludo: "Es una forma de expresar el compromiso. Nos pareció que era una buena idea. Siempre habrá críticas. Mi hijo (también doctor, Adrián) quiere una gran fiesta. Pero, no será así".