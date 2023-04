Fabián Cubero contra Nicole Neumann: "Hable o no, el conflicto se genera igual"

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, había contado el Poroto.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá ‘Indi’ y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, detalló Cubero a la revista Pronto.

A Nicole no le cayeron nada bien estas declaraciones y optó por decir que ella nunca hablaría sobre la intimidad de su vida familiar y su relación con sus hijas.

Pero Cubero, en una nota con Intrusos, dio a entender que su ex mujer pasa por privado información a los periodistas, mientras que él prefiere ir de frente: “No dije nada distinto a lo que venían debatiendo los propios medios desde diciembre. Yo estoy para ayudar y colaborar con mis hijas. Me mantengo al margen, pero hable o no hable, el conflicto se genera igual”.

“Para mí hubiese sido más simple llamar a un periodista amigo y hablar en privado, pero yo lo digo acá frente a las cámaras. No mando a nadie”, aseguró.

Cubero afirmó que este enfrentamiento lo vive “con tranquilidad”: “No me interesa escuchar más nada. No quiero hablar más de nada”.

Por último, el ex futbolista contó que no habla con sus hijas sobre el casamiento de su ex con el piloto de Turismo Carretera, Manu Urcera, a fines de noviembre de este año: “No se toca ese tema en mi casa”.

Cómo será el casamiento de Nicole Neumann y Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron su compromiso durante sus vacaciones de verano y ya se encuentran organizando su casamiento que será cerca de fin de año. La idea era hacerlo el Día de la Virgen, 8 de diciembre, pero tal vez opten por adelantarlo para finales de noviembre ya que un íntimo amigo del piloto de automovilismo se casa en esa fecha que les había gustado.

Lo cierto es que esta celebración no será una más del montón. La pareja está organizando una mega boda de 3 días en el Sur del país. Según detallaron en Intrusos, el lugar elegido fue San Martín de los Andes, en la bellísima provincia de Neuquén.

Neumann detalló que, en un principio quiso hacer algo sencillo, pero su suegra le habló de la importancia que tiene para ella el casamiento de su único hijo varón. Por tal motivo, vio con buenos ojos hacer algo más grande de lo que tenía pensado. Al parecer, la lista rondaría los 400 invitados y no sería fácil acceder, para que no puedan meterse curiosos o paparazzi.

“Va a ser en el sur y será de tres días. Será una boda larga y con larga celebración”, contaron en el programa de Flor de la V, donde también detallaron que Bárbara Diez está a cargo de la organización del evento, mientras que Ramiro Arzuaga se ocupará de la ambientación del lugar.