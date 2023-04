Romina de Gran Hermano habló de su supuesto romance con L-Gante

Según contaron en Socios del Espectáculo (El Trece), el que se acercó a Romina en una de estas noches fue L-Gante, quien se quedó con ella hasta las 7 de la mañana.

“Habrían pasado la noche juntos en la casa de él. No está muy claro el estado civil de ella”, revelaron en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram, que después decidió borrar. “Nos fuimos con la reina”, había escrito el músico, que está disfrutando de su soltería tras el supuesto affaire que habría vivido hace unos meses con Wanda Nara.

Horas después y consultada por el mismo programa de espectáculos, fue Romina la que intentó aclarar la situación. "¿Puede ser que ayer a la noche saliste a bailar con L-Gante?", le preguntó el movilero.

“Nos juntamos, pero chicos, no estoy con L-Gante, es un amigo, un compañero”, respondió la exparticipante de GH. “¿Estás con Walter?”, quiso saber entonces el periodista sobre el vínculo con su exmarido, Walter Festa.

“Obvio, sí, no pasa nada. Por eso digo que te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver”, agregó confirmando una reconciliación con el exintendente de Moreno y padre de sus hijas.

“¿Te gusta la música de L-Gante igual?”, insistió el periodista. "Obvio, me encanta, yo lo re banqué adentro de la casa también, lo recontra defendí con Alfa y todo, me acuerdo”, dijo ella y se sorprendió porque el músico borró la foto que compartió de ellos juntos: "No sé qué pasó, no tengo idea. Nos reunimos, tuvimos que charlar sobre trabajo", deslizó.