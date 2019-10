En el ciclo Implacables (Canal 9), Gianola afirmó con vehemencia que "La mentira se puede sostener un tiempo pero no eternamente, entonces la verdad triunfa". Se trata de la causa que le inició la locutora en mayo pasado cuando ambos trabajan juntos en el ciclo La Tarde Recién Comienza. Al promediar el ciclo, al aire, la locutora denunció que el actor "le metió el dedo en la cola".

El abogado del actor es el mismo que defiende a Andrea del Boca por la causa de malversación de fondos del Estado por su tira Mamá Coraje nunca estrenada, Juan Pablo Fioribello: "Las pruebas han sido contundentes. Vinieron los testigos que estaban presentes en el momento donde supuestamente Fabián tocó a una persona en un estudio de radio. El operador dijo que no vio nada. La otra persona dijo que jamás hubo anomalía en el trato. Da mucho que te inventen una cosa así. Hay audios donde la denunciante les pide a los testigos que la defiendan. La prueba es categórica", señaló el letrado que acompañó al actor al ciclo que conduce Susana Rocassalvo en Canal 9.

Gianola trató a la locutora de "fabuladora" y dijo que "esta señora puede ir presa por falso testimonio y falsa denuncia". Pero la contestación del lado de la locutora no se hizo esperar: "Posterior a la denuncia, se comunicaron conmigo ex parejas y me hablaron de muchas cosas que pasaron.Tendría que cumplir una condena para que se de cuenta que lo que hace está mal. Corresponde que este preso", señala en la web de Laubfal.com. Su abogada Vanina Babajano resaltó que "el hecho fue con el programa el aire y lo que fomentamos es llegar a la verdad". En tanto, en Implacables, Gianola contó que "firmé contrato para hacer teatro en Buenos Aires con Rodolfo Ranni, con dirección de Osvaldo Laport, una comedia que tiene que ver con un burlesque. Debuto el 8 de enero en el teatro Regina".