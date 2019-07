Fabiana Cantilo reconoció su error tras defender a los "Telares de la Abundancia"

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dio a conocer recomendaciones para no caer en la trampa del telar. La cantante se quejó primero de la dificultad para creer de la gente.

Pero varias voces se alzaron para decirle que era, en verdad, una estafa. El Telar de la Abundancia utiliza el concepto de la sororidad para recaudar dinero entre incautas. En un telar catorce mujeres ponen y una recibe. Luego será otra la beneficiada, pero el problema es que la cantidad de aportantes necesaria es mayor en cada etapa y en algún momento se corta dejando un tendal de víctimas.

"Quiero aclarar que no apoyo a los telares de la abundancia, perdón, entendí mal, a mí también me engañaron", dijo. "Entendí que se hablaba de confiar y de dar pero nunca me di cuenta que se habla de plata. Sí, soy una idiota, ¿¡y qué!?", agregó.

Fabiana en principio creyó que las críticas al esquema buscaban atemorizar a las mujeres para que no se organicen, dada la retórica feminista del telar. Luego vio de qué se trataba realmente y se retractó en las redes y sus seguidores le reconocieron el gesto.