Famosos inician una cadena de oración por Silvina Luna: cómo sigue su salud

La noticia generó que muchos famosos, a través de las redes sociales y en diversos programas televisivos, comenzaran una cadena de oración por Silvina.

Marcela Tinayre fue una de las primeras en expresarse públicamente en su programa "Polémica en el bar", en el que contó la situación por la que atraviesa la actriz y se mostró esperanzada: "Va a salir porque es una luchadora joven y está con mucha gente que la quiere".

Luego, Julieta Ortega y Luciana Salazar sumaron mensajes de apoyo en redes sociales. "Me pone muy triste lo de Silvina Luna. Buena mina que no merecía estar pasando por todo esto. Ojalá se recupere pronto", escribió la actriz.

https://twitter.com/ortegajuli/status/1673873865968087041 Me pone muy triste lo de Silvina Luna. Buena mina que no merecía estar pasando por todo esto. Ojalá se recupere pronto. — Julieta Ortega (@ortegajuli) June 28, 2023

"Me pone demasiado triste lo de Silvina. Hablé hace muy poquito con ella y estaba tan ilusionada. Recemos por ella para que pueda salir adelante como se lo merece", contó Salazar, quien se había comunicado con ella debido al trasplante de riñón que aún espera.

En su cuenta de Instagram la conductora y modelo Paula Chaves publicó una foto de Silvina Luna y pidió que "pensemos cosas lindas de ella para que pueda salir adelante. Cadena de oración, buenas energías, lo que seas, pensala sana y fuerte".

Miriam Lanzoni, Gladys Florimonte, Anamá Ferreira y José María Muscari se sumaron a la cadena de mensajes de apoyo. "Toda la fuerza para vos, amiga. Sos buena mina y pura luz. Pronto todo será un mal recuerdo. La vibra buena llega. Decretada la mejora y la sanación. Love, love, love", escribió el actor, dramaturgo y director teatral.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Maria Muscari (@josemariamuscari)

"Cadena de oración para Silvina Luna que está en terapia intensiva con respirador", indicó Estefi Berardi en una historia de Instagram junto a una foto de la actriz y emojis corazón rojo y manos en forma de plegaria.

image.png Estefi Berardi pidió una cadena de oración por la actriz y modelo

Según confirmó el periodista Ángel de Brito en "LAM", Silvina Luna "está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere".

"Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y la gente que la quiere", expresó.

"No queremos hacer mucho show con este tema, solo comentarlo porque la estuvimos llamando justo en estos días. Ella vino hace un mes al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento, la diálisis y todo lo que contó. Y finalmente, hoy pasó a terapia intensiva", agregó.

Los famosos iniciaron una cadena de oración por la salud de .mp4 Preocupa la salud de Silvina Luna: está internada en terapia intensiva con respirador

La cirugía estética que se realizó Luna fue en 2011. La intervención consistió en la inyección de biopolímeros en sus glúteos, lo cual le generó una hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.

A raíz de esto, Luna, de manera conjunta con Stefy Xipolitakis, Gabriela Tenchi y Pamela Sosa acusaron a Lotocki por el delito de lesiones graves. Por esa causa, el cirujano fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional Nº 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión.

El cuadro de la modelo es delicado y hace un mes atrás dio a conocer que necesita hacerse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas. Es que sus riñones dejaron de funcionar y de esa manera puede filtrar la sangre.

SILVINA LUNA habla de su DRAMÁTICO ESTADO de SALUD.mp4 Silvina Luna necesita un trasplante de riñón

En una entrevista en LAM a principios de junio, Luna contó que necesita un trasplante de riñón: "Para entrar en la lista de espera para un trasplante, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara".

"Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas", añadió.