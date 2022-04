Fede Bal le propuso casamiento a Sofía Aldrey en la clínica

Carmen Barbieri y su novia Sofía Aldrey viajaron para acompañarlo y su mamá reveló que Fede le pidió casamiento a Sofía.

“A Fede le dan morfina porque tiene mucho dolor, y cuando se la dan, le dice a Sofía: ‘Nos casamos, tengamos hijos’”, contó Carmen.

Barbieri reveló cómo fue la reacción de Aldrey ante la propuesta: “Ella le dijo: ‘Me gustaría que me lo digas sin morfina’”, agregó la actriz entre risas. “Fue muy gracioso". Ella dice que: ‘Siempre, cuando toma una copa de más o cuando le dan morfina, me dice que quiere tener hijos. Querría que me lo diga fresco’”.

Además, Carmen contó que este viernes Fede será operado y declaró que “está preocupada” de cara a la intervención quirúrgica que atravesará Bal para reconstruir su brazo, el cual se fracturó en tres partes. “Acá tenemos una traductora que es la mujer que atiende a los pacientes internacionales, y que me dijo: ‘En este hospital siempre decimos la verdad’. Le pregunté si mi hijo va a perder el brazo o la mano, que no la podía mover, y ella me dijo que no iba a perder nada”, explicó.

Por otra parte, Barbieri contó que un médico que vio a Fede “abrió y se encontró con la herida sucia con pasto y barro”.

“Ahora, cuando abran el viernes, tiene que estar limpia la zona para poder ponerle clavos, una chapa. Con todo lo que le van a poner, tiene que estar totalmente limpia la zona. Si no está limpia el viernes, hay que operar otra vez”, explicó.