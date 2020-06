"En una especie de camino de sanación o reparación, pagué deudas porque no quería morirme con cosas pendientes", aseguró el hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri. E intentó ser lo más específico posible. "Cancelé las cuotas del auto y devolví plata a la gente a la que le había pedido", sostuvo.

La muerte de su padre y el cáncer de intestino lo llevó a dar cada paso con una perspectiva distinta. De hecho, además de encarar viejos amores y aclarar malos entendidos (lo hizo con Silvina Escudero y de algún modo también con Laurita Fernández), hoy Fede vive el día a día feliz junto a su familia y el respaldo de su novia, Sofía.

"Sentía que debía hacer algo ya porque si no me iba a morir o el tratamiento no iba a funcionar. Empecé a leer mucho sobre alimentación, vi documentales que te dicen lo mal que hace el azúcar, la carne roja. Y no te quedan ganas de comerte una milanesa...".

ADEMÁS:

Parte médico de Charly García: descartaron coronavirus, pero seguirá internado