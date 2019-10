"No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar por que se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente", recalcó.

Según concluyó Felipe, la acusación es consecuencia de lo "manchado" que se encuentra su apellido como sucedió con el "apellido Jackson" y "salió inocente de todos los cargos". "Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado. Estoy a disposición de la Justicia (…). Si me citan, allí estaré”, relató.

Además, el joven contó cómo fue el diálogo con la madre de la supuesta víctima –quien además es hermanastra de Sofía Colosante, la actual novia de Felipe-. "Mirándola así, helado y en shock, le dije: ‘Si yo hice eso, te pido mil disculpas. De corazón. No me consta'. Y eso fue todo. Me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación", confesó.

Por otra parte, Pettinato detalló la extraña relación que tenía con las hermanas de su pareja. "Yo he compartido la cama con las hermanas de Sofía. Una de ellas es modelo. He compartido el mismo colchón, es feminista a muerte, lleva el pañuelo verde orgullosa a todos lados, a todas partes, y es quien más me defiende. Toda la familia me defiende, menos la gente quedó, no sé por qué, afectada", contó.

Para el músico, la acusación que consiste en un abuso sexual simple no es un "crimen". Según la denuncia el joven agarró fuertemente los glúteos de la denunciante "realizando un tocamiento”.

“Las cosas se pagan. Esta mujer (por la denunciante, hoy de 15 años) no tengo idea qué va a decir, pero que Dios la proteja y la haga salir adelante sin resentimientos, sin odios... Yo no le hice nada. Nadie le hizo nada malo a nadie", advirtió.

felipe pettinato Confrontados

El abogado de la víctima mostró el escrito de la causa

Teniendo en cuenta que quien denunció a Felipe Pettinato aún hoy es menor, tiene 17 años, quien habló por ella fue su abogado. Andrés Bonicalzi estuvo ayer en el living de Intrusos y dio detalles sobre la causa. El letrado acercó al ciclo conducido por Jorge Rial el escrito que presentó a la Justicia, donde detalló el presunto abuso y culpó directamente al fanático de Michael Jackson.

En ese sentido, resaltó: "Mientras estaba acostada chateando con el celular, el acusado se abalanzó sobre ella y le agarró los glúteos y le tocó la vagina". Por otra parte el letrado subrayó en la denuncia firmada por la madre de la chica, que "la víctima no tuvo la mínima posibilidad de defenderse porque estaba sola en la vivienda y además, su inmadurez sexual no se lo permitió". Pero lo más grave fue que, según le confirmaron después de haber judicializado el hecho, la progenitora de la adolescente recibió amenazas. "A través del WhatsApp el marido de Tamara, la hermana de Felipe, le decía a mi defendida que iba a perder a sus hijos o le iban a pasar cosas malas", reveló.

El letrado destacó que pronto habrá novedades en cuanto a pedidos de declaración y que la familia quiere ir a fondo.