Fernando Burlando cambió de estrategia en la defensa de Juan Darthés

Es que la idea es contar que "no existió" la violación y en el caso de que hubiera existido la relación sexual, el hecho se habría dado con el consentimiento de la actriz.

Burlanzo relativizó el hecho de que en ese momento Fardin tenía 16 años y el actor 45. Carlos Monti consultó a Burlando: "¿Ustedes van a plantear la inexistencia del delito?". Y él reconoció: "Exacto. Es uno de los pilares fundamentales de lo que estamos tratando de hacerle ver a la fiscalía. En este caso puntual nos vamos a basar en los propios dichos de Thelma Fardin. Juan ni siquiera se va a presentar porque no es necesario que se presente. Sí, el doctor Guevara, que es quien encara este tema en Nicaragua, está haciendo una presentación que tiene que ver puntualmente con esta situación. Por los dichos de la denunciante entiende, y entendemos, que no estaría configurado el delito de violación".

ADEMÁS:

Mario Teruel habló sobre la detención de su hijo: "Nos encontramos destruidos"

Graciela Alfano reveló como fueron sus noches de pasión con Diego Maradona

Amalia Granata insistió en saber si "hubo relaciones sexuales", y él respondió: "Precisamente lo que esgrime Fardin es que existió algo, una relación, un vínculo que a ella le llama a su sorpresa, pero que por su propio relato no vemos una categórica y clara negativa".

Según Burlando la denuncia pública que hizo Fardin no coincide con lo que después terminó declarando en sede de Tribunales. "Lo que se habló públicamente no tiene nada que ver con lo que hay en el expediente. Una cosa es lo que se ha representado para los medios y otra cosa es lo que pasó en el expediente".

Entonces la periodista preguntó: ¿En el expediente ella no denuncia una violación? Y el letrado explicó: "La información y documentación que nos acercan los profesionales de Nicaragua es que no se ve una negativa categórica, un rechazo claro. Thelma Fardin tardó ocho años en darse cuenta que había sido violada. Me parece que si ella misma no se dio cuenta en ocho años, mucho menos se puede dar cuenta la persona a la que ella acusa como un agresor sexual".