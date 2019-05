Pocos días después, el actor hizo las valijas y, con total sigilo, voló con destino a Brasil, país del que es oriundo y en el que continuó su vida sin plan de retorno. Pero esa jugada no le salió muy bien al actor ya que por otra causa, por calumnias e injurias que Darthés le había iniciado a Anita Coacci, luego de que la actriz lo acusara en Facebook de abuso sexual en el tiempo que trabajaron juntos en Gasoleros, la Justicia lo obligaría a volver al país el 6 de junio, salvo que demuestre un impedimento psíquico-físico para hacerlo.

Ante ese contexto quien habló en Intrusos fue Fernando Burlando, el abogado de Darthés, quien volvió a hacer referencia a los serios problemas de salud que tiene el actor y hasta dejó entrever que en algún momento habría tenido intenciones de atentar contra su propia vida. "¿Él cuándo vendría a la Argentina?", le preguntó Adrián Pallares.

Y el abogado contestó: "Darthés está autorizado (por el propio Burlando) a venir. Depende de él y de su situación psicofísica. Darthés no está pasando un buen momento, hace un tiempo largo. Desde que se llamó al ‘exilio’, su situación psíquica desmejoró gradualmente y de una manera permanente. Hoy podría estar en el país, pero no está en condiciones de volver", dijo el letrado.

Pero Pallares no se quedó con esa respuesta y volvió a indagarlo acerca de la fecha concreta que le puso la Justicia para que se apersone a declarar en la causa de Anita: "Por la causa de Anita Co, el 6 de junio él tendría que estar acá. La Justicia lo está reclamando", aportó. Y Burlando dio detalles puntuales de su defendido: "El 6 de junio él tendría que estar acá, es cierto. Pero depende de él. Esa querella, si él no la quiere continuar, podría desistirla. Pero nuestra intención firme es continuarla hasta el final. Todo depende de él", se excusó Burlando.

Desde que explotó mediáticamente el tema, fueron muchas las especulaciones que se hicieron en torno a como iba a ser tratado el actor cuando regrese al país ya que había sido protagonista de distintos escraches públicos: "Acá se va a encontrar con una gran presión mediática y calculo que con alguna manifestación. Esas son cosas que, si él no está equilibrado desde el punto psíquico, lo pueden dañar... El ha tenido hasta sentimientos y conductas de autoflagelación", comentó Fernando Burlando.

Sin rodeos y buscando que el letrado sea más específico, Jorge Rial retrucó: "¿Que significa autoflagelación? ¿Se llegó a lastimar físicamente? ¿Tuvo un pensamiento suicida? ¿Se hizo daño físicamente en algún momento?". Fue ante esas concretas consultas que Burlando aclaró sus palabras: "No llegó a hacerse daño, él está muy controlado. Está su mujer de manera permanente y cuando ella viaja a la Argentina, él se queda con gente. Además, esta situación de ocio no ayuda... Juan no puede estar solo, porque estando solo uno puede pensar cualquier cosa".

La Justicia tiene la palabra, pero el estado de ánimo de Darthés es el que terminará diciendo la última palabra y si finalmente el actor decide regresar al país y enfrentarse no solo con los jueces, sino con la opinión pública.

