La Tota Santillán no llega a fin de mes y vive "de canjes"

Como para confirmar que su situación no es la mejor y que está a tono con un gran porcentaje del ambiente artístico, y de la población en general, el ex referente de la movida tropical habló este miércoles en A Dos Voces (TN) donde confirmó que no sólo tiene problemas para pagar el alquiler sino que incluso debe realizar actuaciones “por canjes”.

ADEMÁS:

"No llego a fin de mes. Estoy viviendo con lo justo. Estoy alquilando, pago 12 mil pesos por un ambiente y no me alcanza. (…) Trato de encontrar alternativas para salir adelante. Tengo un amigo matarife, que reparte mercadería en restaurantes. Le dije: 'Pagame con mercadería y yo voy a actuar a donde vos me digas'", le contó a Marcelo Bonelli y Edgardo Alfaro.

"Estuve trabajando durante la temporada de verano y me di cuenta que antes el público venía a vernos, ahora los artistas tenemos que salir a buscarlos. La gente no tiene plata para pagar una entrada", se lamentó.

Asimismo, el ex participante del Bailando por un Sueño le pidió al Gobierno mayor atención para con los que menos tienen. "Los políticos tienen que darle a la gente. A la gente no se les está dando nada y está pasando hambre", dijo.