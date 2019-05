"Mientras fui la trava graciosa, la que se reía de los bigotes, de los chistes machistas que me hacían, de los chistes del patriarcado estaba todo permitido. Pero cuando no dejé que se siguieran burlando de mí ahí cambio la percepción y la mirada sobre mi persona. Es lo que siento", rebatió.

Y esta tarde, la participante de Bailando por un Sueño volvió a referirse a la polémica y realizó un profundo descargo en su programa Flor de Tarde. "Me dijeron de todo menos linda (…). Yo siento que mucha gente de este medio no me perdona nada. ¿Por qué no puedo expresar mi belleza? ¿Siempre tengo que ser la trans? No tengo apellido, no soy hija de nadie. Quiero ponerme todo y lucirlo", expresó.

Cruce Coco Sily - Flor de la V

Además, la conductora quiso dejar en claro el momento personal que atraviesa: "Disfruto de vestirme bien porque trabajo para eso. Lo que me propongo en la vida lo hago, soy una mina que disfruta, no me creí nada, sigo siendo la misma. Me parece que uno va a atravesando distintos momentos".

