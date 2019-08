Burlando se mostró molesto en un reportaje en Involucrados, y dijo que "Claudia está cansada, sufrió violencia de género" y cargó las tintas en que el que se fue de la casa que compartían con sus hijas fue Maradona

El martes en Tribunales se dio una nueva audiencia entre Diego Maradona, quien no fue y estuvo representado por su abogado Matías Morla, y Claudia Villafañe. No solo no se pusieron de acuerdo en el reclamo por los más de 400 objetos que el Diez le pide, sino que además el abogado de Diego aseguró que no van a parar hasta encontrarlos y trascendió que el próximo 28 de agosto será el allanamiento al departamento de Claudia.