FUNCIÓN DE CLAUSURA

El irlandés / The Irishman, de Martin Scorsese - Estados Unidos - 2019

COMPETENCIAS

Competencia Internacional

A vida invisível / The Invisible Life of Eurídice Gusmão, de Karim Aïnouz - Alemania, Brasil - 2019

Black Magic for White Boys, de Onur Tukel - Estados Unidos - 2019

El cuidado de los otros / Other´s People Care, de Mariano González - Argentina - 2019

I Was at Home But / Ich War Zuhause, Aber, de Angela Schanelec - Alemania, Serbia - 2019

La virgen de agosto / The August Virgin, de Jonás Trueba - España - 2019

Les Enfants d´Isadora / Isadora’s Children, de Damien Manivel - Francia - 2018

Los sonámbulos / The Sleepwalkers, de Paula Hernández - Argentina, Uruguay - 2019

O que arde / Fire Will Come, de Oliver Laxe - Francia, Luxemburgo, España - 2019

Planta permanente / The Lunchroom, de Ezequiel Radusky - Argentina, Uruguay - 2019

Scattered Night, de Lee Jihyoung, Sol Kim - Corea del Sur - 2019

South Mountain, de Hilary Brougher - Estados Unidos - 2019

Vitalina Varela, de Pedro Costa - Portugal - 2019

Competencia Latinoamericana

A febre / The Fever, de Maya Da-Rin - Brasil, Francia, Alemania - 2019

Ficción privada / Private Fiction, de Andrés Di Tella - Argentina - 2019

En medio del laberinto / In the Middle of the Labyrinth, de Salomón Pérez - Perú - 2019

La protagonista / The Protagonist, de Clara Picasso - Argentina - 2019

Lemebel, de Joanna Reposi Garibaldi - Chile, Colombia - 2019

Lina de Lima / Lina from Lima, de María Paz González - Argentina, Chile, Perú - 2019

Nunca subí el Provincia / I Never Climbed the Provincia, de Ignacio Agüero - Chile - 2019

Por el dinero / For the Money, de Alejo Moguillansky - Argentina - 2019

Sirena, de Carlos Piñeiro - Bolivia, Qatar, Chile - 2019

Um filme de verão / Sun Inside, de Jo Serfaty - Brasil - 2019

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos / Death Will Come and Shall Have Your Eyes, de José Luis Torres Leiva - Chile, Argentina, Alemania - 2019

Fuera de competencia

El silencio del cazador / The Hunter’s Silence, de Martín Desalvo - Argentina - 2019

Competencia Latinoamericana de Cortometrajes

Bocamina, de Martín Hilari - Bolivia - 2019

Jiíbie, de Laura Huertas Millán - Colombia, Francia - 2019

La bala de Sandoval, de Jean-Jacques Martinod - Cuba - Ecuador

La última marcha / The Last March, de Ivo Aichenbaum, Jhon Martínez - Argentina, Colombia - 2019

Onironauta, de Valerie-Malin Schmid - Alemania, Cuba - 2019

Plano controle / Control Plan, de Juliana Antunes - Brasil - 2018

Competencia Argentina

Angélica, de Delfina Castagnino - Argentina - 2019

De la noche a la mañana / Overnight, de Manuel Ferrari – Argentina, Chile - 2019

Hogar, de Maura Delpero - Argentina, Italia - 2019

La botera / Boat Rower Girl, de Sabrina Blanco – Argentina, Brasil - 2019

La muerte no existe y el amor tampoco / Death Doesn’t Exist, and Love Doesn’t Either, de Fernando Salem - Argentina - 2019

Las buenas intenciones / The Good Intentions, de Ana García Blaya - Argentina - 2019

Las poetas visitan a Juana Bignozzi / The Poets Visit Juana Bignozzi, de Laura Citarella, Mercedes Halfon - Argentina - 2019

Los que vuelven / The Returned, de Laura Casabé - Argentina - 2019

Tanya, de Agustina Massa - Argentina - 2019

Those That, At a Distance, Resemble Another, de Jessica Sarah Rinland - Argentina - 2019

Fuera de competencia

Bajo mi piel morena/ Under My Dark Skin, de José Celestino Campusano - Argentina - 2019

Competencia Argentina de Cortometrajes

Circumplector, de Gastón Solnicki - Argentina - 2017

El fuego que vimos / The Fire We Saw, de Pilar Condomí, Candelaria Gutiérrez - Argentina - 2019

La enorme presencia de los muertos / The Presence of the Dead, de José María Avilés - Argentina - 2019

Monstruo Dios / Monster God, de Agustina San Martín - Argentina - 2019

Nos devoraba el fuego / Fire Devored Us, de Lucía Granda - Argentina - 2019

Persona 5, de Ulises Conti – Argentina, Japón - 2019

Pinball, de Nicanor Loreti - Argentina - 2019

Playback. Ensayo de una despedida / Playback, de Agustina Comedi - Argentina - 2019

Suquía, de Ezequiel Salinas - Argentina - 2019

Una película hecha de / A Movie Made of, de Malena Solarz, Nicolás Zukerfeld - Argentina - 2019

Competencia Estados Alterados

Danses macabres, squelettes et autres fantaisies / Danses Macabres, Skeletons and Other Fantasies, de Pierre Léon, Rita Azevedo Gomes, Jean Louis Schefer - Francia, Portugal, Suiza - 2019

L’île aux Oiseaux / Bird Island, de Maya Kosa, Sergio da Costa - Suiza - 2019

Longa noite / Endless Night, de Eloy Enciso - España - 2019

Ne croyez surtout pas que je hurles / Just Don’t Think I’ll Scream, de Frank Beauvais - Francia - 2019

Nona. Si me mojan, yo los quemo / Nona. If Thet Soak Me, I’ll Burn Them, de Camila José Donoso - Chile, Corea del Sur, Brasil, Francia - 2018

De barrio / From the Neighbourhood, de Xurxo Chirro - España - 2019 ’

Demonic, de Pia Borg - Australia - 2019

Lonely Rivers, de Mauro Herce - España, Francia - 2019

Parsi, de Eduardo Williams, Mariano Blatt - Argentina - 2019

Príncipe de paz / Prince of Peace, de Clemente Castor - México - 2019

Sete anos em maio / Seven Years in May, de Affonso Uchôa - Brasil - 2019

Subject to Review, de Theo Anthony - Canadá - 2019

Competencia WIP

Adiós a la memoria, de Nicolás Prividera - Argentina

El hombre más fuerte del mundo / The Strongest Man in the World, de Fernando Arditi, Mariano Vega - Argentina

El niño de Dios / The Child of God, de Martín Farina - Argentina

Herbaria, de Leandro Listorti - Argentina, Alemania

Isabella, de Matías Piñeiro - Argentina

La piedra Ambrosetti / The Ambrosetti Stone, de Pilar Quinteros, Alan Segal – Argentina, Chile

Las cercanas / Close, de María Álvarez - Argentina

Las galaxias / The Galaxies, de Guillermina Pico - Argentina

Lxs chicxs de las motitos / Motorcycle Kids, de Gabriela Vidal, Inés María Barrionuevo - Argentina, México

Mato seco em chamas / Dry Ground Burning, de Joana Pimenta, Adirley Queirós - Brasil, Portugal

Mudos testigos / Silent Witnesses, de Luis Ospina - Colombia, Francia

Si yo fuera el invierno mismo / If I Were the Winter Itself, de Jazmín López - Argentina

Una película elegante / Cool Movie, de Lorena Best - Perú

PANORAMA

Autores - Autoras

About Endlessness, de Roy Andersson - Suecia, Alemania, Noruega - 2019

Atlantics, de Mati Diop - Francia - 2019

Bitter Bread, de Abbas Fahdel - Líbano, Irak, Francia - 2019

Carelia: Internacional con monumento, de Andrés Duque - España - 2019

Caterina, de Dan Sallitt - Estados Unidos - 2019

Fourteen, de Dan Sallitt - Estados Unidos - 2019

Être vivant et le savoir / Living and Knowing You’re Alive, de Alain Cavalier - Francia - 2019

Family Romance, LLC, de Werner Herzog - Estados Unidos - 2019

Heimat is a Space in Time / Heimat ist ein Raum aus Zeit, de Thomas Heise - Alemania, Austria - 2019

Huérfanos de Brooklyn / Motherless Brooklyn, de Edward Norton - Estados Unidos - 2019

I diari di Angela - Noi due cineasta / Angela’s Diaries. Two Filmmakers, de Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucci - Italia - 2018

I diari di Angela - Noi due cineasta - Capitolo secondo/ Angela’s Diaries. Two Filmmakers. Chapter Two, de Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucci - Italia - 2019 -

Il traditore / The Traitor, de Marco Bellocchio - Italia - 2019

Jeanne / Joan of Arc, de Bruno Dumont - Francia - 2019

Jojo Rabbit, de Taika Waititi - Estados Unidos - 2019 -

Krabi, 2562, de Ben Rivers, Anocha Suwichakornpong - Tailandia, Reino Unido - 2019

Liberté, de Albert Serra - España, Francia, Portugal - 2019

Love Me Not, de Lluís Miñarro - España, México - 2019

Lucy in the Sky, de Noah Hawley - Estados Unidos - 2019

Parasite, de Bong Joon-ho - Corea del Sur - 2019

Portrait de la jeune fille en feu / Portrait of a Lady on Fire, de Céline Sciamma - Francia - 2019

Rushing Green with Horses / Rasendes Grün mit Pferden, de Ute Aurand - Alemania - 2019

State Funeral, de Sergei Loznitsa - Holanda, Lituania - 2019

To the Ends of the Earth / Tabi no owari sekai no hajimari, de Kiyoshi Kurosawa - Japón, Qatar, Uzbekistán - 2019

Un film dramatique, de Éric Baudelaire - Francia - 2019

Una vida oculta / A Hidden Life, de Terrence Malick - Estados Unidos, Alemania - 2019

Calendario de lluvias / Rain Calendar, de Claudio Caldini - Argentina - 2019

Felix in Wonderland, de Marie Losier - Alemania, Francia - 2019

La timidez de los árboles / The Shyness of Trees, de Flavia de la Fuente - Argentina - 2019

Mi piel, luminosa / My Skin, Luminous, de Nicolás Pereda, Gabino Rodríguez - México, Canadá - 2019

Myst, de Narcisa Hirsch - Argentina - 2019

Sapphire Crystal, de Virgil Vernier - Francia - 2019

Vever (for Barbara), de Deborah Stratman - Guatemala, Estados Unidos - 2019

Nuevos Autores - Nuevas Autoras

Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou, de Bárbara Paz – Brasil - 2019

Delphine et Carole, insoumuses / Delphine and Carole, de Callisto Mc Nulty – Francia, Suiza - 2019

Diz a ela que me viu chorar / Let It Burn, de Maira Bühler - Brasil - 2019

El hombre del futuro / The Man of the Future, de Felipe Ríos - Chile, Argentina - 2019

From Tomorrow on, I Will / Chun Nuan Hua Kai, de Ivan Marković, Linfeng Wu - China, Alemania, Serbia - 2019

Giraffe, de Anne Sofie Hartmann - Alemania, Dinamarca - 2019

House of Hummingbird, de Kim Bora - Corea del Sur - 2018

Immortal / Surematu, de Ksenia Okhapkina - Rusia - 2019

La noche de las nerds / Booksmart, de Olivia Wilde - Estados Unidos - 2019

Las letras de Jordi / Jordi’s Letters, de Maider Fernández Iriarte - España - 2019

Present. Perfect, de Shengze Zhu - Estados Unidos, Hong Kong - 2019

Rare Beasts, de Billie Piper - Reino Unido - 2019

Space Dogs, de Elsa Kremser, Levin Peter - Austria, Alemania - 2019

The World is Full of Secrets, de Graham Swon - Estados Unidos - 2018

Tinnitus, de Daniil Zinchenko - Rusia - 2019

Ya no estoy aquí / I’m No Longer Here, de Fernando Frías de la Parra – México, Estados Unidos - 2019

Aquí y allá / Here and There, de Lina Rodríguez - Canadá, Colombia - 2019

Cães que ladram aos pássaros / Dogs Barking at Birds, de Leonor Teles - Portugal - 2019

Die Strände, de Astrid J. Ofner - Austria - 2019

Entire Days Together / Ganze Tage Zusammen, de Luise Donschen - Alemania - 2019

Past Perfect, de Jorge Jácome - Portugal - 2019

Sol negro / Black Sun, de Maureen Fazendeiro - Portugal, Francia - 2019

Tourism Studies, de Joshua Gen Solondz - Estados Unidos - 2019

Especial Lee Ranaldo & Leah Singer

Sonic Youth - NYC and Beyond, de Aaron Mullan - Estados Unidos - 2019

Lee Ranaldo & Leah Singer presentan: Contre Jour

Panorama de Cine Argentino

Azul el mar / An Ocean Blue, de Sabrina Moreno - Argentina - 2019

Ceniza negra / Land of Ashes, de Sofía Quirós Ubeda – Argentina, Chile, Costa Rica, Francia - 2019

La invención de Borges / The Invention of Borges, de Nicolás Azalbert – Argentina, Francia - 2019

Tiempo perdido / Lost Time, de Francisco Novick, Natalio Pagés - Argentina - 2019

Un sueño hermoso / A Beautiful Dream, de Tomás de Leone - Argentina - 2019

Venezia, de Rodrigo Guerrero – Argentina, Francia - 2019

El bosque / The Forest, de Esteban Lamothe - Argentina - 2019 -

Noches especiales

La fiesta silenciosa / The Silent Party, de Diego Fried - Argentina, Brasil - 2019 -

Lava, de Ayar Blasco - Argentina - 2019

Super 8 - 16mm

Árbol de cristal, de Federico Lanchares - Argentina - 2019

Reflejo nocturno, de Benjamín Ellenberger - Argentina - 2019

Pantano, de Azucena Losana - Argentina - 2019

Fotogramas grabados en piedra, de Leandro Varela - Argentina - 2019

Lo repetís hacia adentro con la fuerza de un trueno, de Luciana Foglio, Luján Montes - Argentina - 2019

La cabellera de Berenice, de Horacio Vallereggio - Argentina - 1972

Clima, de Juan José Mugni - Argentina - 1972

Grito, de Juan José Mugni - Argentina - 1973

El jardín de las delicias, de Juan José Mugni - Argentina - 1975

Proyecciones, de Juan José Mugni - Argentina - 1976

Ritual, de Juan José Mugni - Uruguay - 1982

Mar de Chicos

El patalarga / The Longleg, de Mercedes Moreira - Argentina - 2019

L’Extraordinaire Voyage de Marona /Marona’s Fantastic Tale, de Anca Damian - Rumania, Bélgica, Francia - 2019

La Fameuse Invasion des ours en Sicile / The Bears’ Famous Invasion, de Lorenzo Mattotti - Italia - 2019

Le Voyage du Prince / The Prince’s Voyage, de Jean-François Laguionie, Xavier Picard - Francia, Luxemburgo - 2019

Chuck Shimezou, de Eiichiro Nishiyama - Japón - 2019

El pajarocubo, de Jorge Alberto Vega - Colombia - 2019

Extrañas criaturas / Strange Creatures, de Cristóbal León, Cristina Sitja - Chile - 2019

First Step / Prvi korak, de Petra Kožar - Croacia - 2019

Maestro, de Illogic - Francia - 2019

Nest, de Sonja Rohleder - Alemania - 2019

The Kite / Poustet draka, de Martin Smatana - República Checa, Eslovaquia, Polonia - 2019

Banda Sonora Original

A Dog Called Money, de Seamus Murphy - Irlanda, Reino Unido - 2019

Die Toten Hosen – You Only Live Once / Weil Du Nur Winmal Lebst - Die Toten Hosen auf Tour, de Cordula Kablitz-Post, Paul Dugdale - Alemania - 2019

Radio Olmos, de Gustavo Mosquera - Argentina - 2019

Satori Sur, de Federico Rotstein - Argentina - 2019

Rocanrol Cowboys, de Plástico (Alejandro Ruax, Ramiro Martínez) - Argentina - 2019

Stud Free Pub (Una buena historia) / Stud Free Pub (A Good Story), de Ariel Topo Raiman - Argentina - 2019

Hora Cero

Bliss, de Joe Begos - Estados Unidos - 2019

Entre navajas y secretos / Knives Out, de Rian Johnson – Estados Unidos - 2019

First Love, de Takashi Miike - Japón, Reino Unido - 2019

Ventajas de viajar en tren / Advantages of Traveling by Train, de Aritz Moreno – Francia, España - 2019

Warning: Do No Play / Amjeon, de Kim Jin-won - Corea del Sur - 2019

Las Venas Abiertas

Carroña / Scavenger, de Luciana Garraza, Eric Fleitas - Argentina - 2019

La casa / The House, de Jorge Olguín - Chile - 2019

Matar al dragón / To Kill the Dragon, de Jimena Monteoliva - Argentina - 2019

Zombies en el cañaveral. El documental / Zombies in the Sugar Cane Field. The Documentary, de Pablo Schembri - Argentina - 2019

Presentaciones especiales

La gallina Turuleca / Turu, the Wacky Hen, de Eduardo Gondell, Victor Monigote - Argentina, España - 2019

Milagro de otoño / Miracle in the Fall, de Néstor Zapata - Argentina - 2019

FOCOS Y RETROSPECTIVAS

Retrospectiva Nina Menkes

A Soft Warrior, de Nina Menkes - Estados Unidos - 1981

The Great Sadness of Zohara, de Nina Menkes - Estados Unidos - 1983

Magdalena Viraga, de Nina Menkes - Estados Unidos - 1986

Queen of Diamonds, de Nina Menkes - Estados Unidos - 1991

The Bloody Child, de Nina Menkes - Estados Unidos - 1996

Massaker / Massacre, de Nina Menkes - Francia, Alemania, Líbano - Estados Unidos - 2005

Phantom Love, de Nina Menkes - Estados Unidos - 2008

Dissolution, de Nina Menkes - Israel, Estados Unidos - 2010

Retrospectiva Djibril Diop Mambéty

Contras’ City / City of Contrasts, de Djibril Diop Mambéty - Senegal - 1968

Badou Boy / Bad Boy, de Djibril Diop Mambéty - Senegal - 1970

Touki Bouki, de Djibril Diop Mambéty - Senegal - 1973

Parlons grand-mère, de Djibril Diop Mambéty - Senegal - 1989

Hyènes / Hyenas, de Djibril Diop Mambéty - Suiza, Francia, Senegal - 1991

Le Franc, de Djibril Diop Mambéty - Suiza, Francia, Senegal - 1994

La Petite Vendeuse du Soleil / The Little Girl Who Sold the Sun, de Djibril Diop Mambéty- Suiza, Francia, Senegal - 1998

Foco John M. Stahl

Seed, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1931

Back Street, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1932

La imitación de la vida / Imitation of Life, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1934

Letter of Introduction, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1938

When Tomorrow Comes, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1939

Our Wife, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1941

Que el cielo la juzgue / Leave Her to Heaven, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1945

Débil es la carne / The Foxes of Harrow, de John M. Stahl - Estados Unidos - 1947

Generación VHS presenta: ¡Blaxploitation!

Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, de Melvin Van Peebles - Estados Unidos - 1971

Dolemite, de D´Urville Martin - Estados Unidos - 1975

The Muthers, de Cirio H. Santiago - Filipinas - 1976

Generación VHS presenta: El exorcista

El exorcista (Corte del director) / The Exorcist (Director’s Cut), de William Friedkin - Estados Unidos - 1973

Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, de Alexandre O. Philippe - Estados Unidos, España - 2019

RESTAURACIONES

Restauradas y Rescates

20 años de Silvia Prieto, de Martín Rejtman - Argentina - 1999

Bonanza, de Ulises Rosell - Argentina - 2001

De quelques événements sans signification / About Some Meaningless Events, de Mostafa Derkaoui - Marruecos - 1974

El negoción, de Simón Feldman - Argentina - 1958

Juguetes / Toys, de María Luisa Bemberg - Argentina - 1978

La vuelta al nido, de Leopoldo Torres Ríos - Argentina - 1938

Le Psychodrame, de Roberto Rossellini - Francia - 1956

The General’s Mustache, de Lee Seong-gu - Corea del Sur - 1968

The House Is Black, de Forough Farrokhzad - Irán - 1963

Homenaje a Jonas Mekas

Walden: Diaries, Notes and Sketches, de Jonas Mekas - Estados Unidos - 1969

Lost, Lost, Lost, de Jonas Mekas - Estados Unidos - 1976

Harvard Film Archive presenta

Le Cousin Jules, de Dominique Benicheti - Francia - 1972

Jessica, Look at Me, de Dominique Benicheti - Estados Unidos- 1974

Abstronic, de Mary Ellen Bute - 1952

Free Radicals, de Len Lye - 1958

Allures, de Jordan Belson - 1961

Sand or Peter and the Wolf, de Caroline Leaf - 1969

Asparagus, de Suzan Pitt - 1979

Going Home Sketchbook, de Mary Beams - 1975

River Lethe, de Amy Kravitz - 1985

Vessel, de Helen Hill - 1992

Milk of Amnesia, de Jeff Scher - 1992

FUNCIONES INSTITUCIONALES

Muestra ENERC

Desde el puente, de María Rosa Lovato - Sede Patagonia Norte

Imilla, de Mayra Arasy Nieva - Sede NOA

La espera, de Fabián Bielinsky - Serie Histórica

La hija indigna, de Abril Victoria Dores Portaluppi - Sede Centro

Siesta, de David Ezequiel Chacon Soria - Sede Cuyo

Trabalenguas, de Gretel Suárez - Sede Centro

Visitas, de Marcela Guillón - Sede NEA

Historias Breves 18

12 kilómetros, de María Soledad Laici

El nombre del hijo, de Martina Matzkin

Instrucciones para Adela, de Laura Huberman, Manuela Martínez ’

Justo, de Paula Romero Levit

La playita, de Sonia Bertotti

Te seguiré, de Pedro Levati

Pantalla UBA

Bailar a la guerra, de Caroline Hada, Thales Pessoa

Cinisca, de Micaela Llorca

Dalo todo, de Manuel Calvo

Desesperación, de Damián Bottamedi

Diana, de Sofía Yanzón

Escribime, de Milagros Carbery Noriega

H muda, de Natalia Mercado

Hijas del silencio, de Luciano Acuña

Ilusión, de Dominique Di Russo

Óbito, de Tamia Berenice Mena Sánchez

Proyecto suicida, de Lucía Salinas

Ser, de Milagros Unamuno

Vacaciones en USA, de Lucía Salinas

Gipuzkoa Coopera

La 37, de Jerónimo Carranza

Mateo, proyecto realizado por los alumnos de la Escuela 37 de Mar del Plata

Otras maternidades, proyecto realizado por los alumnos de la Escuela 37 de Mar del Plata

33° Premio Georges Méliès - Concurso de Cortometrajes

Video-ensayos del Programa de Cine de la Universidad Di Tella

El embrujo de La mujer sin cabeza, de Catherine Grant - Gran Bretaña – 2019

Ingrid Bergman en…, de Verónica Balduzzi - Argentina - 2019

Irreconciliable, de A. Feldman, F. Chiapparo - Argentina - 2019

Justicia poética, de M. Boughen, A. Gurevich - Argentina - 2019

Las nucas de Tarkovsky, de Pavel Tavares - Argentina - 2019

Luz de verano, de Andrés Di Tella - Argentina - 2019

Un animal metafísico, de Laura Plasencia, Alex Del Río - Argentina - 2019

El cine a través de la música, de Emilio Cartoy Díaz - Argentina - 2019

Homenaje a José Martínez Suárez

Soy lo que quise ser, de Mariana Scarone, Betina Casanova - Argentina - 2018

CINE.AR presenta: Apto para todo público

Soy Ander, de Gisela Benenzón

Estilo Esther, de Pedro Levati - Temporada 1, 47’ - Temporada 2

Cortos de gigantes, de Sol Rietti

Migrante, de Esteban Ezequiel Dalinger, César Daniel Iezzi

We Are the Inmigrants, de Catalina Matamoros Puerto

Pixied, de Agostina Ravazzola, Gabriela Sorroza

El tambor y la sombra, de David Bisbano

Tanguito argentino, de Joaquín Braga

Cenizas, de Luciana Digiglio

On the Border, de Wei Shujun

Toprak, de Tonur Yagiz

The Tent, de Dmitrii Fetisov

Flying Dream, de Sai Leng Learn Kham

El casamiento, de Juan Camardella

Podestá, de Joaquín Caba

Corp., de Pablo Polledri

Planetario, de Teodoro Ciampagna

Fuego, de Pablo Penchansky

Tantalo, de Juan Facundo Ayerbe, Christian Krieghoff

El cielo de los animales, de Juan Renau

Bon appetit, de Pablo Polledri

Handshake, de Martín Schurmann

Transmuta, de María Belén Tagliabue, Miriana Bazán

Supervielle, de Leonardo García Franchi

Flotar, de Ana Martín

Entre mundos, de Franco Ariel Malizia

Mate?, de Dalmiro Buigues, Martín Dasnoy

Warm Puna, de Cez Comerci

Bug, de Joaquín Ortiz

Muñeca rota, de Gaspar Aguirre, Román Sovrano

Puente natural, de Galia Lorena Guerrero

Alba, de Nicolás Detry

Bardero$ - Unidad 9, de Lucas Badano

Cachaña, de Mariángeles Casella

Traiga su manta y vea

La odisea de los giles, de Sebastián Borenzstein - Argentina

El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella - Argentina

La afinadora de árboles, de Natalia Smirnoff - Argentina

Iniciales S.G., de Rania Attieh, Daniel García - Argentina