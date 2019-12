El cineasta compartió una imagen con algunas copias de su montaje de la gran reunión de los superhéroes de DC Comics. "¿Es real? Por supuesto que sí", afirmó

Después de la decepción que causó Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (Batman v Superman: Dawn of Justicie), Warner Bros buscó que la siguiente reunión de los icónicos superhéroes tuviese un tono más luminoso. Pero el rodaje de Liga de la Justicia (Justice League, 2017) no fue fácil: decisiones sobre la marcha, cambios abruptos en el guión, y diferencias creativas entre todo el equipo. El fracaso se olfateaba en el set.