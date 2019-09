Flavio Azzaro contraataca: "La Queen es una sorete ventajera"

El conductor invitó a su ciclo radial a la drag queen de Fuerte Apache que la semana pasada ganó algunos seguidores al criticar duramente a Carlos Tevez (al que tildó de “macrista y homofóbico” entre otras cosas) y a la serie de Netflix dirigida por Adrián Caetano que retrata la infancia y adolescencia del ídolo xeneize. Al parecer a la protagonista de "Hombres de Piel Dura" le rinde la confrontación.

Pero mientras salían al aire en “Azzaro al Horno” (el ciclo que Radio Latina rescató de la cancelación el año pasado), el siempre polémico “periodista” le hizo una pregunta de lo más indiscreta e innecesaria. "Que se te note tanto el bulto, ¿es a propósito o es una casualidad? Porque estás bien dotado. (…) Yo soy de mirar zocotrocos. Y cuando entraste dije 'ah, mirá'", dijo el autor, entre otros momentos, del funeral a Boca Juniors.

Si bien La Queen no respondió directamente al aire, luego utilizó sus redes sociales para descargarse. “Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil. ¡Por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad! Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado”, dijo en referencia al barbado comunicador del que muchos se preguntan cómo es que sigue al aire.

ADEMÁS:

Dragqueen de Fuerte Apache destrozó a Carlos Tevez: "Acá no lo quiere nadie por macrista y homofóbico"

Y son precisamente esos críticos los que pueden justiciar su opinión con los comentarios que hizo Azzaro sobre el pedido de respeto de la drag. “La Queen es nefasta y malintencionada. Se fue agradecida del programa, me pidió que le escriba a Muscari y la recomiende. Tres meses después de esa entrevista, como se hizo viral un video, se hace la ofendida con el único motivo de buscar prensa. Una sorete ventajera”, escribió el comunicador junto a una imagen en la que la artista le agradece “la buena onda”.

“Mi pregunta fue en un contexto de buena onda, pero lógicamente que cortando solo ese extracto y sin escucharla completa queda como ordinaria o zarpada. No tendría problemas en pedirle disculpas, pero ella jamás demostró su incomodidad y se fue agradecida y con la mejor onda”, agregó en otro mensaje Azzaro.

“Ahora como ve que le conviene, se hace la ofendida. Sé que para muchos el juego es así, pero no deja de parecerme desleal. Cuando me equivoco no tengo problemas en reconocerlo y menos en pedir disculpas, pero en este caso no corresponde porque no hay dolor, sino aprovechamiento”, completó.