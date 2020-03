Flavio Mendoza puso punto final a su relación de pareja

El exitoso productor se separo de su pareja Martín Menard. "Agradezco a Dios que haya aparecido en mi vida, pero nuestra relación por ahora se terminó", aseguró

Tal y como lo adelantó Diario Popular hace algunas semanas, la relación entre Flavio Mendoza y Martín Menard no estaba pasando por su mejor momento. Pero finalmente el productor teatral terminó por confirmar que la pareja no va más aunque aclaró que su ex novio es "una persona maravillosa".